Приставы опечатали помещение чайханы на пр. Ленина

Фото пресс-службы УФССП России по Тульской области.

Судебные приставы исполнили решение суда об административном приостановлении деятельности чайханы «Баракат», расположенной рядом с автовокзалом в Туле.

Напомним, ранее специалисты регионального Управления Роспотребнадзора установили, что в кафе на пр. Ленина, д. 94 допускается прием пищевой продукции без товаросопроводительных документов, отсутствуют дезинфицирующие средства, медкнижки не представлены и др.

За антисанитарию суд закрыл точку на 30 суток.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство, выехали на место и опечатали помещение.

В пресс-службе УФССП России по Тульской области отметили, что за неисполнение требований индивидуальному предпринимателю может грозить штраф.