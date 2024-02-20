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Приставы опечатали помещение чайханы на пр. Ленина
Фото пресс-службы УФССП России по Тульской области.

Приставы опечатали помещение чайханы на пр. Ленина

Кафе закрыли за антисанитарию.

Судебные приставы исполнили решение суда об административном приостановлении деятельности чайханы «Баракат», расположенной рядом с автовокзалом в Туле.

Напомним, ранее специалисты регионального Управления Роспотребнадзора установили, что в кафе на пр. Ленина, д. 94 допускается прием пищевой продукции без товаросопроводительных документов, отсутствуют дезинфицирующие средства, медкнижки не представлены и др.

За антисанитарию суд закрыл точку на 30 суток.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство, выехали на место и опечатали помещение.

В пресс-службе УФССП России по Тульской области отметили, что за неисполнение требований индивидуальному предпринимателю может грозить штраф.

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