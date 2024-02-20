В Тульской области заблокируют сайт, на котором учили убивать китов

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Ефремовский районный суд рассмотрел административное дело по исковому заявлению районного прокурора о признании в интернете информации, запрещенной к распространению на территории РФ, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что на одном из сайтов был обнаружен видеоматериал «Охота на моржей и китов», содержащий пропаганду жестокого насилия по отношению к животному, занесенному в Красную книгу РФ, — моржу. На видео показаны сцены жестокой охоты на моржей. Это противоречит принципам морали и гуманизма, оказывает негативное влияние на нравственное, духовное, психическое развитие граждан, в том числе несовершеннолетних. Вход на сайт свободный, ознакомиться с содержанием страниц и скопировать информацию в электронном виде может любой интернет-пользователь.



Решением от 16 февраля суд удовлетворил административный иск прокурора — вышеупомянутый сайт заблокируют.