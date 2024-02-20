  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области заблокируют сайт, на котором убивали китов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области заблокируют сайт, на котором учили убивать китов
Фото: freepik.com.

В Тульской области заблокируют сайт, на котором учили убивать китов

И моржей.

Ефремовский районный суд рассмотрел административное дело по исковому заявлению районного прокурора о признании в интернете информации, запрещенной к распространению на территории РФ, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что на одном из сайтов был обнаружен видеоматериал «Охота на моржей и китов», содержащий пропаганду жестокого насилия по отношению к животному, занесенному в Красную книгу РФ, — моржу. На видео показаны сцены жестокой охоты на моржей. Это противоречит принципам морали и гуманизма, оказывает негативное влияние на нравственное, духовное, психическое развитие граждан, в том числе несовершеннолетних. Вход на сайт свободный, ознакомиться с содержанием страниц и скопировать информацию в электронном виде может любой интернет-пользователь.
 
Решением от 16 февраля суд удовлетворил административный иск прокурора — вышеупомянутый сайт заблокируют. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 10:12 +3
Другие статьи по темам
Прочее
Туламоржикитысайтиск прокуратуры

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 29 февраля
Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 29 февраля
Приставы опечатали помещение чайханы на пр. Ленина
Приставы опечатали помещение чайханы на пр. Ленина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.