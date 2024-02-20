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Почта России изменит график работы из-за Дня защитника Отечества
Фото Почты России.

Почта России изменит график работы из-за Дня защитника Отечества

23 февраля почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания.

23 февраля станет выходным для всех отделений Почты России, кроме круглосуточных, которые продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме. 22 февраля рабочий день почтовых отделений сократится на один час.

24 февраля отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.

23 февраля почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России, с учётом особенностей конкретных регионов.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.
 

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