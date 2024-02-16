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Суд на месяц закрыл «Чайхану» рядом с тульским автовокзалом
Фото: chajhana-barakat-prospekt-lenina.clients.site

Суд на месяц закрыл «Чайхану» рядом с тульским автовокзалом

Сотрудники Роспотребнадзора нашли в заведении различные нарушения.

Советский районный суд Тулы рассмотрел административное дело в отношении предпринимателя Судурова Э. Ш. Мужчине вменялось нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания.

В ходе проверки, проведённой сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Тульской области в кафе «Чайхана Баракат» по адресу: пр-т Ленина, д. 94, были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, создающие непосредственную угрозу для жизни и здоровья людей.

Предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения по  ст. 6.6 КоАП РФ. Работа заведения приостановлена на 30 суток. Контролировать исполнение постановления суда будут представители Роспотребнадзора.

 

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Место
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