В этом году в Туле благоустроят Кировский сквер

Фото Дмитрия Дзюбина из архива Myslo.

В администрации Тулы прошло заседание муниципальных общественных комиссий по вопросу реализации программы «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Заместитель начальника управления — начальник отдела формирования комфортной городской среды управления по благоустройству Татьяна Кожухова рассказала о планах на 2024 год.

Так, в этом году работы проведут на 36 дворовых территориях и в Кировском сквере. Общественное пространство ждет второй этап благоустройства. Напомним, ранее он был заморожен из-за коронавируса.

В администрации отметили, что проект сквера разработан с учетом пожеланий туляков. В обновленном пространстве установят детские игровые и спортивные площадки, лавочки, урны, освещение, фонтанный комплекс, выполнят дополнительное озеленение, заменят плиточное покрытие.

По словам Татьяны Кожуховой, в ранее разработанную концепцию внесли небольшие изменения. Это сделано для экономии средств при реализации проекта, а также для повышения функциональности и удобства в дальнейшей эксплуатации и содержании объекта. Учтены дополнительные пожелания жителей. Как предположительно будет выглядеть обновленный сквер, можно посмотреть по ссылке.

Также на заседании подвели итоги подачи предложений по общественным пространствам на 2025 год. Оно проходило с 25 января по 10 февраля 2024 года. Всего поступило более 4200 заявок, предложено 10 локаций. Комиссия рассмотрела предложения. В общественном голосовании весной этого года примут участие сквер им. Л. Н. Толстого и пространство возле дома № 14 по Красноармейскому проспекту.