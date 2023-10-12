Сроки горят: топ-5 проектов в Туле, которые подрядчики сдавали с большим опозданием

Фото из архива Myslo

Решили вспомнить самые громкие фейлы, которые произошли в областной столице в последние годы.

Затянувшийся ремонт проспекта Ленина — острая тема для туляков. Главную улицу города обещали сдать до сентября. На дворе уже почти середина октября, а подрядчик «Универсалтехком» в очередной раз перенес сроки сдачи объекта. Новая дата — 24 октября. Идем на антирекорд?

Пока рабочие переделывают недочеты, Myslo решил вспомнить проекты, которые в последние годы в Туле сдавали с большим опозданием. Или до сих пор не сдали вовсе.

Печальная история ул. Песчаной

Эта дорога должна была связать улицы Металлургов и Ложевую с улицей Кутузова. Согласно тендеру здесь планировали выполнить работы на общую сумму в 42 104 189 рублей.

Дорогу в 2015 году начала строить фирма «КС-строй». Объект так и не открыли: нашли нарушения по качеству песка в основании дороги. После долгих судебных тяжб администрация Тулы выиграла дело у подрядчика. Суд возложил обязанность на ООО «КС-Строй» за полгода безвозмездно устранить выявленные недостатки, а точнее — заново сделать дорогу. Срок исполнения решения суда давно истек (30 октября 2019 года), но ООО «КС-Строй» к работам так и не приступил. Улица-недострой в Пролетарском округе Тулы: власти выиграли суд, но дороги не будет До сих пор с подрядчиком ничего не решено, как и с улицей. Власти придумали более масштабное решение и включили ул. Песчаную в проект строительства 3-й очереди Восточного обвода. Ждем. Антиобщественное пространство у Главпочтамта

Этот скандал случился в 2019-м. В Туле задумали благоустроить территорию возле Главпочтамта. По проекту здесь должны были сделать реконструкцию уличного освещения, заменить плитку, посадить клены, обустроить газон клумбы с розами, установить часы и smart-скамейки с разъемами для зарядки смартфонов. Но случилось ЭТО. Подрядная организация ООО СУ «Ламма», гендиректором которой являлся Дмитрий Прокопук, сын экс-мэра Тулы, с задачей не справилась.

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Сроки переносились несколько раз — с августа на ноябрь 2019-го, потом на декабрь. Работы в итоге приняли 13 декабря. Но тулякам вид не понравился — картина существенно отличалась от первоначального проекта. Пространство прозвали антиобщественным.

Этот же подрядчик выиграл контракт на ремонт площади Победы. И там не уложился в сроки. Работы начались 14 сентября 2019 года, а должны были закончится 30 ноября. В итоге «Ламма» не справилась и с этим проектом. Подрядную организацию сменили, а ремонт доделали к маю 2020 года.

Дмитрия Прокопука осудили за мошенничество в январе 2020 года. По версии следствия, являясь директором ООО СУ «Ламма», Прокопук-младший выиграл несколько контрактов на благоустройство территорий, но, получив средства, выполнять эти работы в полном объеме его фирма не собиралась. Ему было перечислено 49 миллионов рублей, из которых 4 миллиона он присвоил себе. Наказание — 2,5 года колонии-поселения и 800 тыс. рублей штрафа.

Недоделанный велогородок на Луначарского

Велогородок появился в Туле еще в 2011 году. Спустя шесть лет его передали управлению физической культуры и спорта администрации города, но к эксплуатации объект оказался непригоден — был выполнен с нарушением технологий.

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В августе 2021 года разыграли аукцион, победителем стал подрядчик ООО «Символ». На велотреке сделали капитальный ремонт, на это было выделено около 10 млн рублей.

Долгожданный объект сдали в 2021-м.

Многострадальный Кировский сквер

К благоустройству Кировского сквера приступили всё в том же 2019 году. Подрядчик — ООО «Ледокол». Стоимость проекта - более 100 млн рублей. Рабочие демонтировали старую и положили новую плитку, заасфальтировали дорожки (правда, не до конца), обустроили газоны в виде холмов, облицевали их клинкерной плиткой, посадили деревья. Установили арт-объекты «Кашалот» и «Маяк».

К слову, сомнительный синий кит не понравился тулякам — его сильно раскритиковали.

Второй этап благоустройства сквера из-за коронавируса заморозили. С учетом пожеланий туляков был разработан дизайн-проект второго этапа. Там появятся детские и спортивные площадки для разного возраста, сцена, малые архитектурные формы морской тематики, туалет.

Власти пообещали, что работы начнутся с наступлением строительного сезона в 2024 году.

Молодежный бульвар

Это один из самых масштабных проектов, общий объем финансирования составляет свыше 86 млн рублей. Проектом предусмотрены установка детских площадок, зоны воркаута, малых архитектурных форм, сцены, памятника потерянному времени.

Работы были начаты в 2022 году, а должны были завершиться в сентябре того же года. Подрядчик свои обязательства не выполнил ни по качеству, ни по срокам. Отношения с ним были расторгнуты, часть работ была не принята и не оплачена.

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Новая подрядная организация — калужская компания «Строй плюс» — закончила ремонт к июню 2023 года.

Друзья, а какие слишком долгие проекты помните вы? Пишите в комментариях!