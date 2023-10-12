Сроки горят: топ-5 проектов в Туле, которые подрядчики сдавали с большим опозданием

Затянувшийся ремонт проспекта Ленина — острая тема для туляков. Главную улицу города обещали сдать до сентября. На дворе уже почти середина октября, а подрядчик «Универсалтехком» в очередной раз перенес сроки сдачи объекта. Новая дата — 24 октября. Идем на антирекорд?
Пока рабочие переделывают недочеты, Myslo решил вспомнить проекты, которые в последние годы в Туле сдавали с большим опозданием. Или до сих пор не сдали вовсе.
Печальная история ул. Песчаной
Эта дорога должна была связать улицы Металлургов и Ложевую с улицей Кутузова. Согласно тендеру здесь планировали выполнить работы на общую сумму в 42 104 189 рублей.
Дорогу в 2015 году начала строить фирма «КС-строй». Объект так и не открыли: нашли нарушения по качеству песка в основании дороги.
После долгих судебных тяжб администрация Тулы выиграла дело у подрядчика. Суд возложил обязанность на ООО «КС-Строй» за полгода безвозмездно устранить выявленные недостатки, а точнее — заново сделать дорогу. Срок исполнения решения суда давно истек (30 октября 2019 года), но ООО «КС-Строй» к работам так и не приступил.
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Антиобщественное пространство у Главпочтамта
Этот скандал случился в 2019-м. В Туле задумали благоустроить территорию возле Главпочтамта. По проекту здесь должны были сделать реконструкцию уличного освещения, заменить плитку, посадить клены, обустроить газон клумбы с розами, установить часы и smart-скамейки с разъемами для зарядки смартфонов. Но случилось ЭТО. Подрядная организация ООО СУ «Ламма», гендиректором которой являлся Дмитрий Прокопук, сын экс-мэра Тулы, с задачей не справилась.
Компания сына экс-мэра Тулы сорвала сроки благоустройства площади у главпочтамта
Сроки переносились несколько раз — с августа на ноябрь 2019-го, потом на декабрь. Работы в итоге приняли 13 декабря. Но тулякам вид не понравился — картина существенно отличалась от первоначального проекта. Пространство прозвали антиобщественным.
Этот же подрядчик выиграл контракт на ремонт площади Победы. И там не уложился в сроки. Работы начались 14 сентября 2019 года, а должны были закончится 30 ноября. В итоге «Ламма» не справилась и с этим проектом. Подрядную организацию сменили, а ремонт доделали к маю 2020 года.
Дмитрия Прокопука осудили за мошенничество в январе 2020 года. По версии следствия, являясь директором ООО СУ «Ламма», Прокопук-младший выиграл несколько контрактов на благоустройство территорий, но, получив средства, выполнять эти работы в полном объеме его фирма не собиралась. Ему было перечислено 49 миллионов рублей, из которых 4 миллиона он присвоил себе. Наказание — 2,5 года колонии-поселения и 800 тыс. рублей штрафа.
Недоделанный велогородок на Луначарского
Велогородок появился в Туле еще в 2011 году. Спустя шесть лет его передали управлению физической культуры и спорта администрации города, но к эксплуатации объект оказался непригоден — был выполнен с нарушением технологий.
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Многострадальный Кировский сквер
Молодежный бульвар
Работы были начаты в 2022 году, а должны были завершиться в сентябре того же года. Подрядчик свои обязательства не выполнил ни по качеству, ни по срокам. Отношения с ним были расторгнуты, часть работ была не принята и не оплачена.
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Друзья, а какие слишком долгие проекты помните вы? Пишите в комментариях!