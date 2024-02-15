В Туле пройдут два фестиваля по регби

В Центре игровых видов спорта 17 февраля пройдет фестиваль по регби на снегу среди мужских команд и команд юношей 2010 года рождения.
Программа соревнований:
- 10.30 — 11.00 — регистрация команд,
- 11.00 — 12.50 — игры в группах, плей-офф,
- 13.00 — 13.30 — церемония открытия фестиваля,
- 13.40 — 14.00 — финальные игры,
- 14.15 — 15.00 — церемония награждения и закрытия.
18 февраля состоится фестиваль по регби среди детских команд, посвященный Дню защитника Отечества. На поле выйдут команды 2015-2016, 2013–2014 годов рождения.
Программа соревнований:
- 10.30 — 11.00 — регистрация команд,
- 11.00 — 12.00 — игры в группах, плей-офф,
- 12.00 — 12.30 — церемония открытия фестиваля,
- 14.45 — 15.00 — церемония награждения и закрытия.