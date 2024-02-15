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В Туле пройдут два фестиваля по регби
Фото: Freepik.

В Туле пройдут два фестиваля по регби

Программу соревнований опубликовало региональное министерство спорта.

В Центре игровых видов спорта 17 февраля пройдет фестиваль по регби на снегу среди мужских команд и команд юношей 2010 года рождения.

Программа соревнований:

  • 10.30 — 11.00 — регистрация команд,
  • 11.00 — 12.50 — игры в группах, плей-офф,
  • 13.00 — 13.30 — церемония открытия фестиваля,
  • 13.40 — 14.00 — финальные игры,
  • 14.15 — 15.00 — церемония награждения и закрытия.

18 февраля состоится фестиваль по регби среди детских команд, посвященный Дню защитника Отечества. На поле выйдут команды 2015-2016, 2013–2014 годов рождения.

Программа соревнований:

  • 10.30 — 11.00 — регистрация команд,
  • 11.00 — 12.00 — игры в группах, плей-офф,
  • 12.00 — 12.30 — церемония открытия фестиваля,
  • 14.45 — 15.00 — церемония награждения и закрытия.

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