В Туле пройдут два фестиваля по регби

Фото: Freepik.

В Центре игровых видов спорта 17 февраля пройдет фестиваль по регби на снегу среди мужских команд и команд юношей 2010 года рождения.

Программа соревнований:

10.30 — 11.00 — регистрация команд,

11.00 — 12.50 — игры в группах, плей-офф,

13.00 — 13.30 — церемония открытия фестиваля,

13.40 — 14.00 — финальные игры,

14.15 — 15.00 — церемония награждения и закрытия.

18 февраля состоится фестиваль по регби среди детских команд, посвященный Дню защитника Отечества. На поле выйдут команды 2015-2016, 2013–2014 годов рождения.

Программа соревнований: