Как выглядят самые дешевые квартиры с ремонтом в новостройках Тулы: обзор Myslo

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Сейчас квартиру в новостройке можно купить с приемлемым процентом по ипотеке. Но это будет жильё в недостроенном доме, либо вообще на этапе котлована. И, конечно, ему потребуется основательный ремонт – черновая и чистовая отделка, электрика, сантехника и т. д.

Что делать, если хочется купить квартиру в новом доме в состоянии «заезжай и живи»? Посмотреть квартиры в новостройках, продающиеся на вторичном рынке! Мы решили проверить, сколько будут стоить самые дешевые квартиры с ремонтом и отделкой в домах не старше пяти лет. Поехали!

Самый бюджетный вариант – «однушка» в ЖК «Северная Мыза». 32,8 кв. м., второй этаж из трёх, раздельный санузел. Имеется балкон. Сделан свежий ремонт. Дом сдан в 2020 году.

Установлен двухконтурный газовый котёл с регулировкой температуры отопления и горячей воды. Квартира полностью готова к проживанию. Цена – 2,8 млн рублей.

Аналогичная по планировке и площади квартира в новой девятиэтажке на ул. Новосёлов в Скуратово стоит на 300 тысяч рублей дороже. Третий этаж, центральное отопление, хороший ремонт.

Мебель остаётся новому владельцу. Есть холодильник и место для хранения одежды. Санузел совмещённый. Рядом супермаркеты, школа и две остановки общественного транспорта, одна из которых – конечная.

Студия c ремонтом в ЖК «Пряничная Слобода» обойдётся в 3670000 рублей. Дом сдан в 2022 году. 4 этаж из 10, площадь – 27,5 кв. м. Сделан качественный ремонт, квартира проедается со встроенной кухней и варочной панелью.

Комментарий продавца: «Активно развивающийся жилой комплекс. Благоустроенная красивая придомовая территория. Предусмотрена остановка общественного транспорта, детский сад, школа, продуктовые магазины, аптеки».

Добавив 30 тысяч рублей, можно купить однокомнатную квартиру в пос. Молодёжный. Дом сдан в 2020 году. Третий этаж из пяти, 32 кв. м., просторная кухня, комната c выходом на балкон и панорамным остеклением. Есть мебель, стиральная машина и кондиционер.

В жилом комплексе установлена система видеонаблюдения, есть спортивная и детская площадки, а также парковка. Рядом школа, детский сад, супермаркеты, магазины, аптека, остановка транспорта в двух направлениях (в Пролетарский и Зареченский районы).

Самый дорогой вариант оказался самым тесным – за 26,1 кв. м. на ул. Серебровской продавец хочет получить 3770000 рублей. За эту сумму новый владелец получит «однушку» с балконом на 7 этаже девятиэтажного дома.

Дом построен в 2021 году, есть грузовой лифт, парковка и детская площадка. Комментарий продавца: «Во дворе очень тихо, окна выходят на две стороны. Квартира новая в ней никто не жил».