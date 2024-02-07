Многофункциональный спорткомплекс в Туле начнет работу с 15 марта

Сейчас объект на ул. Санаторной готов на 99%.

7 февраля 2024 года многофункциональный спорткомплекс проинспектировал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Напомним, что что благодаря программе «Газпром – детям» и личной поддержке губернатора Алексея Дюмина в Туле на ул. Санаторной строят спортивный комплекс на 2500 зрительских мест с универсальным спортивным залом и легкоатлетическим манежем. Этот спорткомплекс станет домом для волейбольной «Тулицы».

Объект начали строить в августе 2020 года.



Здание площадью более 14 000 кв. м уже полностью готово.

В нем полностью оборудован универсальный спортивный зал с волейбольно-баскетбольной площадкой, раздевалки, душевые, технические помещения.

Идут финишные работы на легкоатлетическом манеже – рабочие трамбуют беговые дорожки, уже оборудованы сектора для прыжков, метания снарядов и толкания ядра.

Установлены сидения для зрителей.

- Несколько лет назад на встрече с с тульскими спортсменами ко мне обратились представители федерации легкой атлетики, велоспорта, волейбола. По их предложениям мы реконструировали наш знаменитый тульский велотрек. Тогда же прозвучала просьба о строительстве нового легкоатлетического манежа, отвечающего требованиям для проведения всероссийских соревнований. Благодаря нашему конструктивному взаимодействию с ПАО «Газпром», поддержке Алексея Миллера было принято решение о строительстве в Туле на ул. Санаторной современного многофункционального комплекса, - сказал Алексей Дюмин.

Губернатор напомнил, что при поддержке «Газпрома» в Тульской области появилось много спортивных значимых объектов: ледовая арена, ФОК с бассейном, много различных плоскостных сооружений.

- К строительству спортивных сооружений в регионе правительство подходит комплексно и системно. За период 2016-2023 гг. построено свыше 200 спортивных сооружений. Причем многих их них построены за счет внебюджетных средств – за счет средств привлеченных партнеров, - пояснил губернатор.

Заместитель гендиректора ООО «Газпром развитие социальной инфраструктуры» Александр Князев (на фото в центре) доложил, что работы завершены на 99%:

- Осталось уложить покрытие на манеже и завершить наладочные работы. В середине марта мы будем получать разрешение на ввод в эксплуатацию этого объекта. Мы получили полную поддержку в правительстве Тульской области при возведении этого объекта.

- Этим объектом будет управлять Управление спортсооружениями минспорта. Инженерные службы укомплектованы на 60% - здесь будут работать 35 инженерных сотрудников, - пояснил министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев. – Полностью весь кадровый состав центра, в том числе тренеры, начнет работать 15 марта. Это дата ввода в эксплуатацию центра.

Комплекс станет основной тренировочной площадкой для тульских легкоатлетов и родным домом для волейбольного клуба «Тулица», в том числе его детской спортшколы. Кстати, под открытие центра ВК «Тулица» набрала в волейбольный детсад 120 детей. Здесь же будут тренироваться и соревноваться тульские баскетболисты.

- В новом комплексе будут работать 5 секций по игровым видам спорта. Сюда же полностью переместится федерация легкой атлетики из манежа на центральном стадионе. Это еще 11 секций. Этот манеж отвечает всем требованиям для проведения соревнований в том числе международного уровня. С 15 марта тут будут заниматься около 1000 детей, - заявил Дмитрий Яковлев.

По словам главы администрации Тулы Ильи Беспалова, транспортная доступность спорткомплекса обеспечена 8 сквозными маршрутами общественного транспорта. До остановки «К/т Радуга» от спорткомплекса 200 метров.

- Мы уже в прошлом году сделали 1 км тротуара до центра, отремонтировали 1,4 км дорожной сети и 160 парковочных мест (в дополнение к 100 парковочным местам, предусмотренным проектом спорткомплекса), - пояснил Илья Беспалов.

По идет стройка и отладка, в здании нет сотовой связи и вайфая, но к моменту сдачи объекта в эксплуатацию, как заверил нас Александр Князев, интернет тут будет летать!