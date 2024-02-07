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В Тулу привезли два новых «Львенка»
Фото: Тулгорэлектротранс.

В Тулу привезли два новых «Львенка»

Специалисты проведут разгрузку и обязательные процедуры обкатки и пусконаладки, чтобы убедиться, что все системы работают в штатном режиме.

В рамках реализации программы по модернизации обновления подвижного состава Тула получила два новых трамвайных вагона модели 71-911 ЕМ «Львенок». Об этом сообщает Тулгорэлектротранс.

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Напомним, ранее компания «ПК Транспортные системы» направила в Тулу два из пяти трамваев 71-911 ЕМ «Львенок» в рамках контракта со «СберЛизингом». Еще три новых вагона отправят в оружейную столицу с опережением графика в середине февраля текущего года. 

Трамваи производят на Тверском механическом заводе электротранспорта и Невском заводе электрического транспорта имени Ф. А. Пироцкого.

После прибытия трамваев в Тулу специалисты проведут разгрузку и обязательные процедуры обкатки и пусконаладки, чтобы убедиться, что все системы работают в штатном режиме. По окончании проверок новые трамваи выйдут на линию для перевозки пассажиров.

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