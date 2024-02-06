В теплице Ясной Поляны начали цвести гранаты

Фото https://vk.com/yaspol

В ‎Ясной Поляне заметили настоящее чудо природы. Среди зимы в теплице музейного комплекса зацвели гранаты.

Фото появились в группе музея в соцсети «‎ВКонтакте».

«Убираем чернила, утираем слезы и радуемся февралю. А все потому, что в яснополянской теплице, пока слякоть горит весною, набираются сил гранаты», — написали в группе музея-усадьбы «‎Ясная Поляна» в «‎ВК».

В теплице произрастает множество экзотических растений, среди которых померанцы, лимоны, ананасы и многое другое. Обычно гранат начинает цвести в начале лета.

К слову, своя теплица в Туле есть в ЦО № 45 имени Героя Советского Союза Н. А. Прибылова. Там дети выращивают гранаты и множество других экзотических растений и деревьев. Подробнее — в материале Myslo.