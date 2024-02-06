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В теплице Ясной Поляны начали цвести гранаты
Фото https://vk.com/yaspol

В теплице Ясной Поляны начали цвести гранаты

Уникальное явление заметили в оранжерее музея-усадьбы.

В ‎Ясной Поляне заметили настоящее чудо природы. Среди зимы в теплице музейного комплекса зацвели гранаты.

Фото появились в группе музея в соцсети «‎ВКонтакте».

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https://img.myslo.ru/Contents/37/b9/0089-ace2-43c1-ab3b-05c46c27f458/5502c38a-0879-4952-ac7d-42c8dd56ac6b.jpg

«Убираем чернила, утираем слезы и радуемся февралю. А все потому, что в яснополянской теплице, пока слякоть горит весною, набираются сил гранаты», — написали в группе музея-усадьбы «‎Ясная Поляна» в «‎ВК». 

В теплице произрастает множество экзотических растений, среди которых померанцы, лимоны, ананасы и многое другое. Обычно гранат начинает цвести в начале лета. 

К слову, своя теплица в Туле есть в ЦО № 45 имени Героя Советского Союза Н. А. Прибылова. Там дети выращивают гранаты и множество других экзотических растений и деревьев. Подробнее — в материале Myslo.

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