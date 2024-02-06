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Сотрудник ДПС из Венева попался на взятке: расследование дела завершено

Сотрудник ДПС из Венева попался на взятке: расследование дела завершено

В ближайшее время его передадут в суд.

В Веневе 29-летний сотрудник ДПС обвиняется в получении взятки, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствием установлено, что 25 октября 2023 года обвиняемый получил взятку в виде 20 000 рублей за несоставление протокола о привлечении водителя к административной ответственности за оставление последним места ДТП, участником которого тот являлся.

Преступление было выявлено сотрудниками собственной безопасности УМВД России по Тульской области. Расследование уголовного дела завершено, в ближайшее время его направят в суд для рассмотрения по существу. 

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