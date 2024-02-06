Фестиваль «Дикая Мята» представил обновленный логотип и новый сайт

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В 2023 году фестиваль ввел новую традицию: для создания образа Минты организаторы провели фотоконкурс, в котором приняли участие 500 посетительниц «Дикой Мяты».

— Каждый год мы «мучали» наших дизайнеров, требуя от них новый образ, который бы откликался у гостей фестиваля. Мы привлекали моделей, иллюстраторов, даже пользовались искусственным интеллектом. Но в 2023 году, разбирая фото с «Дикой Мяты», я понял, что более ярких, волшебных и красивых девушек, чем посетительницы фестиваля, нам просто не найти. Поэтому теперь каждый год мы будем выбирать Минту из числа девушек, которые приезжают к нам! А через 12 лет мы издадим календарь, где они все будут собраны, — рассказывает продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

Как всегда, изменился и фестивальный логотип. Традиционно в основе символа — русалка, музыка и, конечно, мята. И если русалка прошлого логотипа сидела на звуковой волне, которая также символизировала природный ландшафт, то новая русалка, состоящая из еле заметных контуров, словно сливается с фестивалем, растворяясь в нем.

— Для меня была важна открытость линий и форм, которые несут собой пространство звука, поля и музыки. Пустота или тишина, которая никогда не бывает на 100% заполнена ничем или ничем не ограничена. В тишине всегда присутствует звук. В нашем случае может показаться, что у русалки нет тела, но она и есть обрамление и вместилище фестивального пространства, — дополняет арт-директор фестиваля Оксана Бочарникова.

«Дикая Мята» — самый комфортный, мультиформатный, музыкальный фестиваль — в 2024 году пройдет 14–16 июня на легендарном поле в Тульской области (пос. Бунырево).

Каждый год фестиваль открывает зрителям десятки новых ярких артистов, и многие хедлайнеры фестиваля — это музыканты, для которых в свое время «Дикая Мята» стала первой фестивальной сценой. В этом году гостей ждет шесть сцен, на которых состоится более 100 концертов.

Фестиваль имеет собственную территорию, что позволяет организаторам постоянно развивать инфраструктуру: мощеные дорожки, питьевые фонтанчики, освещение, собственные домики, студия звукозаписи, клуб, массажный салон и даже бассейн. Территория фестиваля теперь функционирует в круглогодичном формате как арт-кэмп. На «Дикую Мяту» приезжает много гостей с детьми — здесь даже работает фестивальный детский сад и комната матери и ребенка.

Line-up 2024:

Zoloto, Drummatix, Green Apelsin, Shortparis, polnalyubvi, Rita Dakota, Найк Борзов, Антоха МС, Лампабикт, План Ломоносова, СмешBand, Гудтаймс, Несладко, Операция Пластилин, Элли на маковом поле, Мытищи в огне, Билли Новик с песнями Егора Летова, The Starkillers, Минаева, Tardigrade Inferno, Драгни, Обстоятельства, Вадяра Блюз, Levandowskiy & Sche, Soltwine, Инкогнито, Xarista, Чемодан Гризли, Salvador, Blizkey, Лиза Матрешка, Gilead, ищикосьеву, ToT SamY, Terra, Breaking System, Пока Все Змеи Спят и многие другие.

«Дикая Мята — 2024» — это будет легендарно!

Стоимость билетов от 1750 до 9000 рублей. Подорожание билетов — 19 февраля!

Билеты и подробная информация на официальном сайте «Дикой Мяты»: mintmusic.ru.

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