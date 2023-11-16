Тропический лес в Криволучье: какие уроки проходят в единственной тульской школе с оранжереей

Фото Алексея Пирязева.

В этом году в ЦО № 45 имени Героя Советского Союза Н. А. Прибылова отремонтировали оранжерею и прилегающие кабинеты научно-естественного профиля.

Оранжерея в школе? Да-да, вы не ослышались.Это единственное образовательное учреждение в Туле, где есть своя оранжерея. В ней проводят не только внеклассные занятия по цветоводству, но и уроки.

Myslo побывал в уникальном месте. Вживую мы убедились в истине пословицы: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Как минимум это точно про образовательный процесс!

Деревья до потолка

Оранжерею построил в 90-х Тулачермет, тогда у них было шефство над школой. Директором тогда был биолог Владимир Сергеевич Кузнецов. Он выступил с инициативой создания пространства, где с учениками проводили бы практические занятия.

В те годы в необычное место заглянула студентка Наталья Ефремова. Она влюбилась в оранжерею и решила устроиться сюда работать! И вот уже двадцать три года Наталья Геннадьевна — педагог дополнительного образования в ЦО № 45.

— В те годы оранжерея была нонсенсом! Впечатлила комнатными растениями огромных размеров, высаженными в грядки. Уже тогда я поняла: здесь можно создать любые условия для декоративных культур, создать настоящие тропики, — рассказала Наталья Ефремова.

Сегодня в оранжерее — более двухсот видов экзотических растений. Завезенные в 90-х экземпляры уже разрослись до гигантских размеров. Кофейное дерево, инжир, абхазский мандарин достигают огромных размеров, до потолка.

В оранжерее нам показалось, что мы действительно попали в тропики. Огромные стебли и воздушные корни старожила монстеры так тяжелы, что для нее приходится держать отдельный стол. А еще здесь есть бананы, правда, не такие крупные, как в джунглях.

— Они очень маленькие, не вызревают, на вкус — как трава. Главная задача — показать детям биологическое разнообразие, что они растут не на пальме, а на гигантской траве, — объясняет Наталья Ефремова.

По ее словам, дети очень любят ухаживать за мандарином, прямо не отходят от него:

— Детям, особенно старшим, очень интересны плодоносящие растения. Конечно, самые привлекательные для них — маленькие мандарины. Они кислые, но очень полезные. Их я рекомендую добавлять в чай, иногда даю их ребятам домой.

Кстати, о детях. Ученики 6 «А» класса с удовольствием рассказали о своих любимых растениях.

Люба Дерягина:





— Я занимаюсь в оранжерее с первого класса. Я вообще люблю биологию, а в будущем хочу стать ветеринаром.

Здесь мне нравится ухаживать за цветами, смотреть, как они развиваются. Самые любимые – розы. У нас есть садовые, карликовые, китайские.

Саша Арнацкий:

— В будущем я хочу поступить в медицинский, там знания по биологии мне обязательно пригодятся. С удовольствием хожу заниматься в оранжерею. Особенно люблю ухаживать за фруктовыми деревьями, например, за карликовым гранатом. Он, кстати, съедобен и очень полезен. А недавно из зернышек мы вырастили киви!

Раян Кардо:

— В будущем я хотел бы стать инженером. Но знаю: растения останутся моим хобби. Самые любимые растения — кактусы. Дома в свободное время смотрю ролики, как за ними ухаживать. А в оранжерее мы выращиваем алоэ. Его сок содержит полезные свойства, как у подорожника. Если есть небольшая ранка, можно положить кусочек, это поможет. Алоэ вера также применяют в косметологии. Его мы выращиваем дома. Мне вообще нравятся растения, которым можно найти практическое применение.

Не только кружок по цветоводству

В рамках дополнительного образования занятия в оранжерее предусмотрены для учащихся с первого по девятый классы. Порядка 80 % учащихся занимаются в оранжерее. Недавно в программе появилось нововведение — курсы по основам ландшафтного дизайна для школьников 8-9 классов.

Наталья Гапеева — и. о. директора ЦО № 45:

— Наши старшеклассники уже хотят познакомиться со стилями ландшафтного дизайна. С этого года у нас есть такие курсы. Выделили два опытных участка в оранжерее, чтобы ребята их оформили в рамках полученных знаний о ландшафтном дизайне. Основной период высадки растений — весна. Сейчас ребята работают над групповым проектом. Подбирают растения, пытаются довести их до определенного размера, чтобы высадить в грунт.

Проводят и в оранжерее часть уроков. Не только биологию, но и литературу, историю, музыку. Ну и, конечно, учителя начальных классов приводят малышей на занятия по окружающему миру.

— В различных направлениях искусства: в живописи, в литературе, в музыкальных произведениях упоминаются растения, — пояснила Наталья Геннадьевна. — Дети читают книги, встречают там герань, фикус, который в начале XX века считали мещанским растением. Уроки истории затрагивают архитектуру, тему создания парков, садов. Например, в Петергофе высаживали апельсиновые деревья разных сортов XVIII веке.

Пока мы гуляли по оранжерее с экскурсией, (кстати, ее здесь проводят и для других школ, педагогов и студентов) сюда пришел класс. Учитель истории рассказывал ребятам об использовании папируса в Древнем Египте.

Владислав Воробьев — учитель истории и обществознания:

— Здесь мы можем посмотреть растения, которые были широко известны уже в древности. Рассказ о том, как они менялись и трансформировались, получается гораздо интереснее. В лектории рядом с оранжереей проводим со старшеклассниками уроки по обществознанию и философии. Вид из окон на оранжерею прививает детям чувство прекрасного.

Кстати, школьники и учителя могут прийти сюда не только на дополнительные занятия, но и на перемену — отдохнуть, расслабиться, отвлечься.

— Очень важно расслабляться, дышать чистым воздухом. Это такой этап релаксации, — рассказала Наталья Гапеева.

Как появляются растения?

У школы есть группа в соцсети «ВКонтакте», где ученики и родители могут проконсультироваться по вопросам ухода. Некоторые с удовольствием предлагают пристроить черенки растений.

— Приходится проводить ликбез, например объяснять некоторым родителям, что банан высадить дома невозможно или что то или иное растение так не размножается. Другие, наоборот, оставляют себе черенок, а большие растения приносят в школу. Что-то учителя привозят из путешествий.

Иногда растения отдают местные жители. Так, в соседнем дворе росли колеусы. Поскольку в открытом грунте зимовать они не могут, жители выкопали их и принесли в школу.

Иногда происходит обмен с другими образовательными учреждениями.

— Мы хотим увеличить и разнообразить видовой состав нашей учебной оранжереи. И с удовольствием принимаем те растения, которых у нас нет. В каждом классе есть горшки с необычными комнатными растениями. Есть ответственный цветовод, который за ними ухаживает. Ребенок «сигналит», когда растение разрастается. Его пересаживаем в оранжерейную грядку, — пояснила Наталья Ефремова.

Базовые знания

Конечно, есть дети, которым доверяют уход за растением целиком. Но прежде чем допустить их к самостоятельности, тщательно обучают. Сначала теория. Первое, чему учат детей, — выяснить родину и семейство растения.

— Допустим, монстера — из джунглей Южной Америки. Значит, можно много поливать, растение любит опрыскивания. Если дети вдруг захотят вырастить его дома, рассказываю про большой горшок, необходимость содержания в слабокислом грунте. Стараюсь, чтобы ребята к концу занятия сами делали выводы, как ухаживать за тем или иным растением. Если они не свяжут будущую профессию с растениями, то знания пригодятся в создании сада, своих дачных участков. Не нужно нанимать ландшафтного дизайнера… Ну, если не будет своего участка, можно дома создать прекрасное сочетание горшечных растений, — рассказала Наталья Ефремова.

Библиотека шикарных растений

Заслуги ЦО № 45 отмечают на многих конкурсах. Совершенствуется не только ассортимент оранжереи, но и инфраструктура. Так, рядом с растениями появляются таблички, «паспорта» наших декоративных культур с QR-кодами. Дети собирают информацию о растениях в интернете, пишут справочные странички. Мы проверили QR-коды. Работают!

Для наших читателей собрали фото самых интересных экземпляров в оранжерее.

Циперус-папирус. Родственник осоки. Легко размножается. Ребята любят использовать его в теме вегетативного размножения. Чтобы его размножить, обрезается листочек и ставится в воду вверх тормашками.

Канна. Не так распространена в природе, но ее можно выращивать в открытом грунте. В нашей полосе надо выкапывать на зиму.

Каучуконосный фикус. Из белого сока млечника добывали резиноподобное вещество – натуральный каучук. Один из учеников школы в своей исследовательской работе попытался получить каучук из листьев оранжерейного фикуса.

Юкка сизая. Из нее в Америке делали первую джинсовую ткань. Такие прочные джинсы защищали ковбоев.

На выходе встретили огромный плодоносящий кактус с желтыми цветами. Как оказалось, – это опунция. Их тоже можно есть!

Прощаться с оранжереей не хотелось: это такой теплый кусочек лета, особенно среди серого ноября. Напоследок нас угостили маленькими абхазскими мандаринами. Конечно, это не те плоды, которыми торгуют в палатках…

Но знали бы вы, какой у них невероятный запах! В одной дольке витаминный заряд не меньше, чем в шипучих таблетках из аптеки. В такие моменты по-хорошему завидуешь школьникам: джунгли у них, можно сказать, под рукой!