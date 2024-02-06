Фото Алексея Пирязева.

Циклон «Ольга» принесет в Центральную Россию рекордные снегопады. В среду может выпасть около четверти от месячной нормы, сугробы вырастут на 7-10 сантиметров. Кроме того, усилятся морозы — в ночные часы ожидается до -12 градусов, в дневные — до -7.

— Завтра скажется влияние теплого атмосферного фронта, связанного с очередным североатлантическим циклоном по имени «Ольга», из-за чего с полудня зарядят снегопады, закружат метели с ухудшением видимости до 500 метров, — рассказал РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Атмосферное давление будет экстремально низким — 717 мм рт. ст.

Снегопад продолжится до середины ночи четверга.