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«Красавец мужчина»: в Тулу прибыла уникальная одежда модников XVIII-XIX веков
Фото Ильи Ходаковского, ГИМ

«Красавец мужчина»: в Тулу прибыла уникальная одежда модников XVIII-XIX веков

14 февраля в тульском филиале ГИМ откроется тематическая выставка.

В Тулу прибыли предметы выставки «Красавец мужчина. Мужская мода рубежа XVIII–XIX веков» — уникальные памятники из собрания Государственного исторического музея.

— По ним можно проследить смену эстетических идеалов и предпочтений модников прошлого. Демонстрация истоков современного идеала мужской красоты позволит по-новому взглянуть на мужскую моду нашего времени, — говорят в тульском ГИМ.

Новая выставка будет посвящена мужской европейской моде 1770-1830-х годов. В эти годы яркость и декоративность костюма сменяются лаконичностью и монохромностью. Мужчины отказались от париков и обильной декоративной косметики, модные тенденции меняются с невероятной до того времени скоростью!

В экспозиции будет представлено порядка 250 экспонатов из фондов ГИМ: одежда, украшения, аксессуары и приспособления по уходу за внешностью. Многие покажут широкой публике впервые.

Выставка будет работать с 14 февраля до 15 июля (0+). Подробности по телефону: 8 (4872) 77-31-65.

 
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