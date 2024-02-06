Жители Тульской области хранят в банках 316,6 млрд рублей

Туляки хранят в банках в виде вкладов 316,6 млрд рублей (и это без учета средств на счетах эскроу). За год сумма на депозитах увеличилась на 19,6%. В основном туляки хранят свои сбережения в отечественной валюте.

Также вырос объем средств в банках у бизнеса: на счетах тульских предприятий — 163,3 млрд рублей (+15,3%), индивидуальных предпринимателей — 14,6 млрд рублей (+31,2%), отметили в тульском отделении Банка России.

Интерес граждан и бизнеса к размещению средств в банках растет благодаря привлекательному уровню процентных ставок. Центробанк регулярно проводит мониторинг максимальных процентных ставок по вкладам в 10 крупнейших банках страны.

Теперь банки обязаны информировать клиентов об окончании срока их вкладов. По закону это нужно сделать не позднее чем за пять дней до окончания срока вклада. Таким образом, человек сможет быстрее принимать решения по своим накоплениям, например вовремя переоформить или закрыть вклад. Уведомления будут бесплатными. Новация вступила в силу с 1 февраля 2024 года.