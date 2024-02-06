  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульским медикам пришлось добираться до пациентки на лошади - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Жители Тульской области хранят в банках 316,6 млрд рублей

Жители Тульской области хранят в банках 316,6 млрд рублей

В Тульском отделении ЦБ сообщают, что востребованность вкладов в регионе выросла.

Туляки хранят в банках в виде вкладов 316,6 млрд рублей (и это без учета средств на счетах эскроу). За год сумма на депозитах увеличилась на 19,6%. В основном туляки хранят свои сбережения в отечественной валюте.

Также вырос объем средств в банках у бизнеса: на счетах тульских предприятий — 163,3 млрд рублей (+15,3%), индивидуальных предпринимателей — 14,6 млрд рублей (+31,2%), отметили в тульском отделении Банка России.

Интерес граждан и бизнеса к размещению средств в банках растет благодаря привлекательному уровню процентных ставок. Центробанк регулярно проводит мониторинг максимальных процентных ставок по вкладам в 10 крупнейших банках страны.

Теперь банки обязаны информировать клиентов об окончании срока их вкладов. По закону это нужно сделать не позднее чем за пять дней до окончания срока вклада. Таким образом, человек сможет быстрее принимать решения по своим накоплениям, например вовремя переоформить или закрыть вклад. Уведомления будут бесплатными. Новация вступила в силу с 1 февраля 2024 года.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 09:50 0
Другие статьи по темам
Событие
вклады
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Циклон «Ольга» принесет в Центральную Россию рекордные снегопады
Циклон «Ольга» принесет в Центральную Россию рекордные снегопады
Афина, Мира и Лазарь: названы самые редкие имена новорожденных в январе
Афина, Мира и Лазарь: названы самые редкие имена новорожденных в январе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.