Из-за оттепели туляков попросили пока не посещать катки в парках

Фото пресс-службы «Тульских парков».

Погода для катания на коньках сейчас неподходящая.

Туляков попросили временно не посещать открытые катки. Это связано с оттепелью — на этой неделе в регион пришло потепление.

— Неблагоприятные погодные условия негативно отражаются на качестве ледового покрытия. В связи с этим рекомендуем временно воздержаться от посещения катков с естественным покрытием, чтобы не разрушить рыхлый верхний слой, — сообщили в пресс-службе «Тульских парков».

Напомним, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в Центральной России оттепель продлится до пятницы, 2 февраля.