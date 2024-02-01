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Из-за оттепели туляков попросили пока не посещать катки в парках
Фото пресс-службы «Тульских парков».

Из-за оттепели туляков попросили пока не посещать катки в парках

Погода для катания на коньках сейчас неподходящая.

Туляков попросили временно не посещать открытые катки. Это связано с оттепелью — на этой неделе в регион пришло потепление. 

— Неблагоприятные погодные условия негативно отражаются на качестве ледового покрытия. В связи с этим рекомендуем временно воздержаться от посещения катков с естественным покрытием, чтобы не разрушить рыхлый верхний слой, — сообщили в пресс-службе «Тульских парков».

Напомним, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в Центральной России оттепель продлится до пятницы, 2 февраля. 

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