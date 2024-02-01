«Наливайки» скоро исчезнут? О чём говорит новый закон

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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, дающий региональным властям возможность запрещать розничную продажу пива и слабоалкогольных коктейлей в «разливайки».

Для розничной продажи пива и слабоалкогольной продукции отдельной лицензии сейчас не требуется, она нужна для реализации пива в общепитах. Теперь же продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи может быть разрешена только в ресторанах, кафе и буфетах по усмотрению глав регионов. Помимо этого, регионы смогут сами ограничивать время продажи алкогольной продукции в «наливайках». Действие норм этого закона не будет касаться ресторанов.

Депутат Владимир Кошелев прокомментировал:

— Честные и добросовестные предприниматели, настоящие, а не фальшивые рестораны и кафе смогут продолжить свою работу. Конечно же, при обязательном условии соблюдения всех законных прав и интересов своих соседей, санитарно-эпидемиологических норм, законодательства о тишине. Что же до псевдокафе и «наливаек», то, будем надеяться, их дни сочтены.

Для защиты граждан от некачественного алкоголя запрещено добавление этилового спирта в напитки, где он не предусмотрен техрегламентом. На этикетке нельзя врать о природе продукции, её составе, лечебных свойствах.