Гастарбайтеры обокрали проституток: суд приговорил их к колонии строгого режима

Фото Артема Жильцова

Мужчины приехали из Тулы в Обнинск, чтобы «обнести» квартиру девушек, но улов оказался небогатым.

Обнинский городской суд Калужской области вынес приговор четырем выходцам из Узбекистана. Их признали виновными в хищении чужого имущества с угрозой применения насилия группой лиц по предварительному сговору.

Иммигранты жили и работали в Туле, а в ноябре 2022 года они решили напасть на своих землячек в Обнинске и ограбить их. Мужчины знали, что девушки зарабатывают оказанием интимных услуг. Поэтому злоумышленники решили, что в их квартире точно есть деньги и ценности.

Сообщники вооружились электрошокером, перцовым баллончиком, металлической дубинкой, масками и отправились в Обнинск. Один из них притворился клиентом и попросил одну из потерпевших открыть ему входную дверь в подъезд. Проникнув в квартиру, подсудимые напали на женщин, угрожая им опасными предметами. Те испугались и отдали им свои накопления в размере 90 тыс. рублей. Злоумышленники забрали деньги и скрылись.

— С учетом содеянного и роли каждого фигуранта в групповом преступлении, личности виновных, обстоятельств, смягчающих их наказание, суд признал всех четверых виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы: двоих по 7 лет 6 месяцев, еще двоим по 7 лет 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — рассказали в суде.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.