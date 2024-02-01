Вильфанд: оттепель продлится до пятницы

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В Центральной России оттепель продлится до пятницы, 2 февраля. Об этом РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, это связано с тем, что теплые воздушные массы из Атлантики сейчас «отсекают» холодные потоки из Северного Ледовитого океана.

Так, в Москве самый теплый день будет 1 февраля. Температура достигнет +3 градуса, по области — +4.

— В субботу температура ночью будет уже минус 6 — минус 1 градус, а днём — минус 3 — минус 5. На самом деле, очень комфортная погода, температура только приблизится к своей норме, — добавил Вильфанд.