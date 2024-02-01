  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Вильфанд: оттепель продлится до пятницы - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Вильфанд: оттепель продлится до пятницы
Фото Алексея Пирязева

Вильфанд: оттепель продлится до пятницы

Погода будет мартовской.

В Центральной России оттепель продлится до пятницы, 2 февраля. Об этом РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, это связано с тем, что теплые воздушные массы из Атлантики сейчас «отсекают» холодные потоки из Северного Ледовитого океана.

Так, в Москве самый теплый день будет 1 февраля. Температура достигнет +3 градуса, по области — +4. 

— В субботу температура ночью будет уже минус 6 — минус 1 градус, а днём — минус 3 — минус 5. На самом деле, очень комфортная погода, температура только приблизится к своей норме, — добавил Вильфанд.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 13:20 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
оттепель

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тула приняла эстафету музыкально-патриотического марафона «ВсеДляПобеды71»
Тула приняла эстафету музыкально-патриотического марафона «ВсеДляПобеды71»
Конфискация имущества за фейки об армии: как работает новая статья УК РФ
Конфискация имущества за фейки об армии: как работает новая статья УК РФ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.