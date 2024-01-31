В 2023 году у 29% работников в Тульской области выросли оклады

Мнения разделились

32% соискателей признались: минувший рабочий год был лучше 2022-го. 16% опрошенных никакой разницы не почувствовали. 32% утверждают: с точки зрения работы 2023 год был сложнее предыдущего. Еще 21% затруднились ответить.

Тяжелым год был для сотрудников из сфер продаж, обслуживания клиентов, маркетинга, PR, безопасности. 43% респондентов признались, что 2023 год для их карьеры был хуже 2022-го. Сотрудники высшего и среднего менеджмента, административный персонал отметили: 2023-й был не самым благоприятным для развития. А вот для специалистов в сферах управления персоналом, производства и сервисного обслуживания — оказался удачным.

Стало меньше сокращений

Общая статистика по увольнениям в Тульской области уменьшилась на 6%. 20% опрошенных отметили, что сокращали выборочно. По информации 64% респондентов, в их компаниях сокращений не было вовсе.

А вот прибавкой к окладу не похвастались

В 2023 году лишь 29% жителей Тульской области увеличили оклад. У 16% сотрудников он, наоборот, уменьшился. Еще 24% опрошенных ответили, что их зарплата никак не изменилась. Зарплата выросла у специалистов по управлению персоналом, трудящихся в сфере строительства и недвижимости, а также в производстве и сервисном обслуживании.

Молодежь по-прежнему в поисках себя

Поменяли место работы в прошлом году 39% жителей Тульской области. 61% — продолжили трудиться в своих компаниях.

— Смена места работы более свойственна молодым соискателям: среди тех, кому от 18 до 24 лет, работу в уходящем году менял каждый второй респондент — 51%. Для сравнения: среди опрошенных старше 54 лет работу поменяли лишь 38%, — отметили рекрутеры.

Чаще всего работу в прошлом году меняли представители сфер безопасности — 56%, науки и образования — 52%, управления персоналом — 51%. Наименьшую активность в смене работы проявили медики и фармацевты, юристы и финансисты.

Променяли шило на мыло?

Не у всех, кто рискнул сменить работу, оправдались ожидания. Довольными остались только 21% опрошенных. Новое место работы оценивают лучше лишь 30%. Как правило, они — сотрудники сферы производства.

Около 35% жителей Тульской области утверждают: новая работа оказалась хуже. Около половины из недовольных опрошенных трудятся в сфере науки и образования, 38% — в строительстве и недвижимости, а 36% — в продажах. 12% соискателей не видят разницы, а 31% — пока не готовы дать оценку новому месту.

Что туляки подразумевают под понятием «успех»?

Респонденты рассказали и о своих главных достижениях за ушедший год. 47% — прошли повышение квалификации. 32% опрошенных прочли новые книги. 29% туляков считают успехом появление новой работы, 26% — повышение зарплаты. 24% — купили себе вещи, о которых долго мечтали, а 18% — удачно сходили в отпуск.