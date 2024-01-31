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С 1 февраля проиндексируют социальные и страховые выплаты
Фото из архива Myslo.

С 1 февраля проиндексируют социальные и страховые выплаты

Прежде всего это касается людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других.

С 1 февраля Отделение СФР по Тульской области проиндексирует на 7,4% ряд выплат жителям региона. Размер повышения определен постановлением правительства на основе данных Росстата об уровне инфляции прошлого года.

Это вторая волна массовых повышений с начала года после проведенной в январе индексации пенсий и изменения прожиточного минимума, по которому рассчитываются многие социальные выплаты и меры поддержки.

Прежде всего февральское повышение касается людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других россиян, пользующихся правом на федеральные льготы.

Перечисленные граждане дополнительно к пенсии получают так называемую ежемесячную денежную выплату. В феврале выплата, как и многие другие пособия, вырастет на 7,4%.

Вместе с ежемесячной денежной выплатой индексируется входящая в него компенсацию набора соцуслуг. По умолчанию набор предоставляют в натуральном виде бесплатными лекарствами и медизделиями, путевкой в санаторий или проездом на пригородных электричках. По желанию набор можно частично или полностью получать деньгами.

В феврале на 7,4% также будет проиндексирован материнский капитал. Максимальное повышение ждет родителей, которые пока ни разу не распоряжались его средствами. Для таких семей сумма вырастет на 43,4 тыс. рублей и составит более 630 тыс. рублей.

Если оформлен повышенный материнский капитал на второго ребенка и при этом не было никаких трат по сертификату, сумма вырастет на 57,4 тыс. рублей — до 833 тыс. рублей.

Родителям, сохранившим неполную сумму на сертификате, в феврале также будет проиндексирован остаток средств.

Кроме материнского капитала будут повышены и несколько других выплат семьям, в которых недавно появились дети. В частности, Отделение СФР по Тульской области увеличит ежемесячное пособие по уходу на ребенка до полутора лет для неработающих родителей, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, а также единовременное пособие по беременности и родам. Перечисленные выплаты, как и прочие, будут проиндексированы на 7,4%.

Все повышения Отделение СФР по Тульской области проводит беззаявительно, поэтому жителям области не нужно никуда обращаться или подавать какие-либо заявления, чтобы получить выплаты в новых проиндексированных размерах.

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