«Тула Арена» откроется 11 октября первым домашним матчем волейболисток «Тулицы»

30 сентября Алексей Дюмин приехал с проверкой в спорткомплекс «Тула Арена».

Напомним, что соглашение о строительстве спорткомплекса было подписано в присутствии губернатора Тульской области Алексея Дюмина и президента ПАО «ГМК «Норильский никель» Владимира Потанина на XXIII Петербургском международном экономическом форуме 6 июня 2019 года.

К строительству объекта приступили зимой 2020 года. Инвестор вложил в комплекс 1,5 млрд рублей.

– Мы используем все механизмы для привлечения финансовых средств, чтобы строить новые физкультурно-оздоровительные центры в Туле и муниципальных округах. «Тула Арена» – это уникальный современный спортивный объект. Это новый дом для наших федераций бокса, борьбы и единоборств, – сказал Алексей Дюмин. – Они должны здесь ужиться и подружиться, у каждой федерации должно быть свое время. По насыщению и наполненности спорткомплекса здесь можно проводить соревнования любого уровня, в том числе международного. «Тула Арена» станет домом и для любимой туляками команды «Тулица». 11 октября здесь состоится торжественное открытие комплекса и первый домашний матч наших волейболисток. Во втором туре Суперлиги Parimatch наша «Тулица» сыграет с «Минчанкой» из Беларуси. Приглашаю всех на этот матч!

По словам первого заместителя губернатора – председателя правительства Тульской области Валерия Шерина, «Тула Арена» – уникальный объект. Проект для него был специально разработан с учетом сложностей рельефа местности.

– «Тула Арена» представляет собой два блока зданий общей площадью более 400 тысяч квадратных метров. Основное здание спортивного центра предусматривает площадку для проведения масштабных соревнований по единоборствам и игровым видам спорта (на площадке свободно могут расположиться 6 рингов) и игровым видам спорта (волейбол, мини-футбол и гандбол). Общая площадь игровой зоны – 14,2 тысячи квадратных метров. Зрительные трибуны рассчитаны на 1500 стационарных и 300 телескопических мест, есть ложа для СМИ и VIP-ложа, – пояснил Валерий Шерин.

В основном здании комплекса также расположены четыре командные раздевалки, медицинские помещения (кабинет врача и медсестры), две комнаты для взвешивания, кабинет допинг-контроля, гардеробные, санузлы, буфет и некоторые вспомогательные помещения.

Второй блок комплекса включает в себя шесть тренировочных залов.

Они укомплектованы тренировочным инвентарем для бокса, дзюдо, вольной борьбы, самбо, рукопашного боя, греко-римской борьбы.

В блоке есть раздевалки и душевые. А с основным комплексом второй блок соединен переходом.

– Объект практически завершен. Сейчас идут заключительные пусконаладочные работы всех инженерных систем. На следующей неделе полный пакет документов будет подготовлен для проведения итоговой проверки Росстройнадзора и для регистрации права собственности, – заявил Валерий Шерин.

«Тула Арена» станет постоянной подготовительной базой для спортивного резерва Тульской области по вышеупомянутым видам спорта. Это воспитанники ГУ ТО «Областная спортивная школа олимпийского резерва», МБУ «СШОР «Восток», МБУ «СШ «Триумф». Здесь будут базироваться региональные федерации бокса, дзюдо, самбо и рукопашного боя, восточных единоборств и спортивной борьбы.

– Мы уже составили расписание занятий, чтобы во всех залах проходили тренировки. «Тула Арена» полностью укомплектована тренерами – 24 человека, дополнительно приняты два тренера по боксу для отделения высшего спортивного мастерства, – пояснил Андрей Журавлев, министр спорта Тульской области.

– А что для детей будет в этом комплексе? – спросил Алексей Дюмин.

По словам Журавлева, уже запланированы секции для 500 мальчишек и девчонок. Дополнительно объявлен набор в секции – к новому году здесь уже будут заниматься более 800 детей разного возраста. В каждом зале одновременно смогут тренироваться 30-40 ребят, то есть одномоментно в спорткомплексе будут готовиться 200 спортсменов.

Инфраструктура комплекса позволяет проводить на его площадке региональные, межрегиональные, всероссийские и международные соревнования по вышеперечисленным видам спорта.

На площадке комплекса будут проходить домашние игры волейбольной команды «Тулица» в рамках Суперлиги. Федерация дзюдо Тульской области планирует провести Кубок Европы и чемпионат ЦФО весной 2022 года. Кроме того, всероссийские и международные соревнования на базе «Тула Арены» планирует проводить федерация бокса и рукопашного боя.

Территория вокруг «Тула Арены» благоустроена: заасфальтирована прилегающая территория, возведены ограждения, установлены внутренняя и наружная навигация, видеонаблюдение, посажены деревья, установлены лавочки.

– А что у нас с транспортной доступностью этого Дворца спорта? – спросил Алексей Дюмин главу администрации Тулы Дмитрия Миляева.

По его словам, эту задачу разделили на три составные части – доступность для автомобилистов, для общественного транспорта и пешеходов.

– Выполнен автомобильный съезд с Калужского шоссе к главному входу в здание. Есть второй подъезд – со стороны улицы Нижней Волоховской. Она отремонтирована, на ней обустроен тротуар и пешеходный переход, – пояснил Дмитрий Миляев. – От проспекта Ленина до «Арены» пешеходный тротуар приведен в порядок. Что касается общественного транспорта, то ряд муниципальных и межмуниципальных маршрутов проходят мимо объекта, но остановок тут не было. До 10 октября будут обустроены остановочные павильоны в районе Калужского шоссе, 2 и Калужского шоссе, 7.

Алексей Дюмин лично проверил зал бокса, зал дзюдо, прошел по паркету площадки, где 11 октября состоится волейбольный матч. Заглянул в раздевалки, душевые и даже в меню спортивного бара.

Объект, по словам губернатора, фактически готов к работе.