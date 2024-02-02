Занялись любовью и поели: сурки из тульского экзотариума предсказали скорую и бурную весну

В этом году байбаки Сережа и Наташа особенно бодры и активны.

Ежегодно 2 февраля в Канаде и США отмечается День сурка. Считается, что по поведению животного можно предсказать наступление климатической весны и ее погоду. После выхода одноименного фильма с Биллом Мюрреем традиция «консультироваться» с сурком прижилась и в других странах, в том числе в России.

Вот уже шестой год наступление весны в Туле предсказывают байбаки Сережа и Наташа. Семейная пара обитает в старом здании экзотариума.

Красавец Сережа блистает в объективе камер.

Проявили неожиданную активность

Как рассказала зоотехник Тульского областного экзотариума Виктория Чибисова, поведение животных 2 февраля определяет то, какой будет весна.

Виктория Чибисова — зоотехник — Сурки, живущие в степях в зимний период, впадают в спячку. Это обусловлено отсутствием кормовой базы. В экзотариуме постоянная температура воздуха, всегда есть еда. Поэтому у Сережи и Наташи пока нет надобности накапливать жир и впадать в спячку. Тем не менее биологические часы у наших зверей работают. У них все-таки снижается аппетит и активность. Зимой Сережа и Наташа едят меньше — это свидетельствует о том, что они чувствуют смену климата.

Проснувшись, Сережа и Наташа внезапно занялись любовью! Такого они ни разу себе под камеры не позволяли. Сурки дали явный знак — ждать предстоящей весной успехов на любовном фронте!

Чуть позже самец принялся радостно бегать по клетке в ожидании открытия дверцы. А вот и долгожданная тарелка лакомств! Как только дверцу открыли, Сережа тут же накинулся на капусту и яблоки. За ним подтянулась и Наташа, проявив свойственную женскому полу мудрость — не стала лезть в тарелку к мужу.

Зоотехник трактует поведение байбаков так:

— Наш самец Сережа с удовольствием набросился на еду. Это значит, зима скоро закончится и наступит весна. Наташа не совсем согласилась со своим супругом, повела себя застенчиво. Однако не сразу ушла обратно в нору, как делала все предыдущие годы. Это говорит нам о том, что весна все же скоро наступит.

Сережа и Наташа живут в экзотариуме с 2019 года. Потомство пока не дают — лишь прогнозы на весну. Тем не менее за пять лет сурки еще ни разу не ошиблись в своих предсказаниях.