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Мошенники предлагают тулякам обменять старые деньги на новые
Фото из архива Myslo

Мошенники предлагают тулякам обменять старые деньги на новые

Злоумышленники выдают себя за сотрудников социальной службы.

Аферисты придумали очередную схему обмана. Под видом сотрудников социальных служб они предлагают гражданам срочно обменять старые купюры на новые и уверяют, что совсем скоро старые деньги нигде принимать не будут.

Поводом для мошенничества стала новость о модернизации банкнот. Банк России разъясняет: замена старых купюр на новые будет проходить естественным образом — по мере износа и обветшания денег. На это уйдет не один год. Если вас принуждают к обмену, знайте — это мошенники.

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Обновленные пятитысячные купюры поступят в оборот не скоро: на адаптацию банковского оборудования понадобится время. Новыми деньгами можно будет пользоваться наравне с привычными банкнотами образца 1997 года.

Центробанк напоминает: для надежного определения подлинности банкнот проверять их на просвет, на ощупь и при изменении угла зрения. Подробности можно найти на официальном сайте регулятора или воспользоваться мобильным приложением «Банкноты Банка России».

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Фотограф:
сегодня, в 08:00 +5
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