Мошенники предлагают тулякам обменять старые деньги на новые

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Аферисты придумали очередную схему обмана. Под видом сотрудников социальных служб они предлагают гражданам срочно обменять старые купюры на новые и уверяют, что совсем скоро старые деньги нигде принимать не будут.

Поводом для мошенничества стала новость о модернизации банкнот. Банк России разъясняет: замена старых купюр на новые будет проходить естественным образом — по мере износа и обветшания денег. На это уйдет не один год. Если вас принуждают к обмену, знайте — это мошенники.

Обновленные пятитысячные купюры поступят в оборот не скоро: на адаптацию банковского оборудования понадобится время. Новыми деньгами можно будет пользоваться наравне с привычными банкнотами образца 1997 года.

Центробанк напоминает: для надежного определения подлинности банкнот проверять их на просвет, на ощупь и при изменении угла зрения. Подробности можно найти на официальном сайте регулятора или воспользоваться мобильным приложением «Банкноты Банка России».