В рамках Года семьи в Тульской области пройдут более 120 мероприятий

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Этот вопрос обсуждался на оперативном совещании у губернатора Алексея Дюмина.

Глава региона подчеркнул, что особое внимание будет уделено укреплению института семьи и семейных ценностей, усилению мер поддержки семей. Заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков доложил о задачах Года семьи в регионе. В их числе –сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей, подготовка молодежи к семейной жизни и охрана репродуктивного здоровья.

Региональный план включает более 120 мероприятий по 9 направлениям. Предусмотрены тематические блоки: «Здоровая семья», «Спортивная семья», проект «Школа семейной жизни» и другие. Тульская область примет участие в федеральных акциях, будут организованы региональные мероприятия семейной направленности: фестивали, форумы, конкурсы.

В Тульской области действует широкий перечень мер социальной поддержки семей. С июля прошлого года введена дополнительная единовременная выплата для семей при рождении ребенка на сумму 25000 рублей. Семьям, в которых один из родителей является студентом-очником, выплачивают 50 тысяч рублей. Все меры поддержки семей будут продлены.

Алексей Дюмин отметил, что в Год семьи важно уделять внимание тем, кто лишен возможности чувствовать тепло и заботу близких.

Министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова доложила, что по поручению губернатора для одиноких пожилых людей были сформированы продуктовые наборы. К празднику Крещения Господня их получили 993 человека.

Губернатор подчеркнул, что помимо органов исполнительной власти, в реализации регионального плана Года семьи должны участвовать работодатели, профсоюзы, некоммерческие организации, политические партии, вузы и органы местного самоуправления.