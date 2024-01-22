  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В рамках Года семьи в Тульской области пройдут более 120 мероприятий - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В рамках Года семьи в Тульской области пройдут более 120 мероприятий
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В рамках Года семьи в Тульской области пройдут более 120 мероприятий

Этот вопрос обсуждался на оперативном совещании у губернатора Алексея Дюмина.

Глава региона подчеркнул, что особое внимание будет уделено укреплению института семьи и семейных ценностей, усилению мер поддержки семей. Заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков доложил о задачах Года семьи в регионе. В их числе –сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей, подготовка молодежи к семейной жизни и охрана репродуктивного здоровья.

Региональный план включает более 120 мероприятий по 9 направлениям. Предусмотрены тематические блоки: «Здоровая семья», «Спортивная семья», проект «Школа семейной жизни» и другие. Тульская область примет участие в федеральных акциях, будут организованы региональные мероприятия семейной направленности: фестивали, форумы, конкурсы. 

В Тульской области действует широкий перечень мер социальной поддержки семей. С июля прошлого года введена дополнительная единовременная выплата для семей при рождении ребенка на сумму 25000 рублей. Семьям, в которых один из родителей является студентом-очником, выплачивают 50 тысяч рублей. Все меры поддержки семей будут продлены.

Алексей Дюмин отметил, что в Год семьи важно уделять внимание тем, кто лишен возможности чувствовать тепло и заботу близких.

Министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова доложила, что по поручению губернатора для одиноких пожилых людей были сформированы продуктовые наборы. К празднику Крещения Господня их получили 993 человека.

Губернатор подчеркнул, что помимо органов исполнительной власти, в реализации регионального плана Года семьи должны участвовать работодатели, профсоюзы, некоммерческие организации, политические партии, вузы и органы местного самоуправления.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
вчера, в 22:30 +1
Другие статьи по темам
Событие
Год семьиподдержка семейтематические мероприятияправительство Тульской областиоперативное совещание у губернатора
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле не будет электроэнергии 23 января
Где в Туле не будет электроэнергии 23 января
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.