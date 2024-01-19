К празднику Крещения одиноким пожилым людям передают продуктовые наборы

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

19 и 20 января по инициативе губернатора Алексея Дюмина одиноким пожилым людям передают подарки к празднику Крещения. Для людей старше 70 лет, которые находятся на социальном обслуживании, предусмотрены продуктовые наборы. В набор входят крупы, консервы, чай и сладости.

— Сегодня Крещение, светлый и радостный праздник, символ добра и милосердия. Но не все могут встретить его в кругу родных и близких. В Год семьи мы решили особенно позаботиться об одиноких пожилых людях. Тепло и внимание — то, в чем прежде всего нуждаются одинокие люди, и сегодня они получат такую поддержку, — отметила министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова.

Подарки пенсионерам передают социальные работники и волонтеры. Так, сегодня в Туле социальный работник посетила 78-летнюю Татьяну Мусенко. Татьяна Николаевна проработала телеграфисткой больше 35 лет, сейчас она инвалид 1-й группы и живет одна. По ее словам, социальные работники помогают в решении многих бытовых вопросов.

Татьяна Николаевна поблагодарила Алексея Дюмина за заботу и помощь.