Где в Туле не будет электроэнергии 23 января

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:
- ул. Металлургов, 31, 33, 35, 37,
- ул. Чаплыгина, 1, 3, 3-а, 5,
- ул. Волкова, 2-а, 4, 6, 6-а, 8,
- ул. Приупская, 20, 21, 21-а,
- ул. Демонстрации, 9,
- ул. Первомайская, 13, 26, 30,
- ул. М. Смирнова, 26-40 (чётн.), 35-53 (нечётн.), 36-а, 36-б, 36-г,
- ул. Л. Толстого, 33-43 (нечётн.), 36, 43-а,
- ул. Тимирязева, 20, 22,
- ул. Литейная, 119-135 (нечётн.),
- ул. Дульная, 3-51 (нечётн.), 2-68 (чётн.), 7-а, 9-а, 20-б, 22-б, 48-а, 62-б,
- ул. Арсенальная, 195-207 (нечётн.), 138-148 (чётн.), 146-а, 203-а,
- ул. Курская, 9, 20-в, 22-б,
- ул. Луначарского, 139, 141,
- ул. 9 Мая, 1, 3,
- пр-т Ленина, 98, 100,
- п. Косая Гора: ул. Колхозная (Латинская), 1-12, 13-17 (нечётн.),
- ул. Садовая, 1-31 (нечётн.), 2-52 (чётн.)
- ул. Мира, 1-71 (нечётн.), 4-60 (чётн.),
- ул. Металлургов, 54,
- д. Судаково: 1-й пр-д Шмидта, 18, 35, 41,
- п. Михалково: ул. Колхозная, 48-56 (чётн.), 29-73 (нечётн.), 86, 86-а, 88, 90, 92, 92-а, 96, 98, 100, 100-а, 102, 102-а, 104, 106, 112, 114, 116, 118.