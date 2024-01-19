Как тулякам подать заявление на продление единого пособия в 2024 году

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Согласно действующим правилам единое пособие назначается на 12 месяцев, по истечении которых выплата прекращается. Чтобы продлить ее еще на год, жителям Тульской области нужно заново подать заявление в региональное Отделение СФР. Сделать это можно заранее — в течение месяца до конца срока выплаты.

Если родители не успевают продлить пособие заранее для непрерывного получения средств, они смогут подать заявление и позднее. В случае его одобрения выплату предоставят с месяца подачи заявления.

При продлении пособия Отделение СФР по Тульской области проверит доходы и имущество семьи, чтобы определить ее нуждаемость в социальной поддержке. Для большинства получателей такая проверка пройдет незаметно, поскольку фонд самостоятельно уточнит необходимые сведения. Заявление на пособие рассматривается в течение 10 рабочих дней.

Подать заявление на оформление можно на портале Госуслуг, в МФЦ или в любой клиентской службе Отделения СФР.

Напомним, единое пособие было введено в России с 2023 года. Оно заменило несколько ранее существовавших выплат на детей и беременным. На данную меру государственной поддержки имеют право семьи с доходами меньше прожиточного минимума на человека. Чтобы средства получали те, кто в них действительно нуждается, при оформлении применяется оценка доходов и имущества семьи.

От доходов зависит и размер пособия. Он составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка или трудоспособного взрослого — в зависимости от того, по какому основанию установлено пособие. В Тульской области в текущем году прожиточный минимум равен 14 989 руб. и 16 844 руб. соответственно.