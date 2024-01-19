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Как тулякам подать заявление на продление единого пособия в 2024 году
Фото из архива Myslo.

Как тулякам подать заявление на продление единого пособия в 2024 году

Разъясняет региональное Отделение Социального фонда РФ.

Согласно действующим правилам единое пособие назначается на 12 месяцев, по истечении которых выплата прекращается. Чтобы продлить ее еще на год, жителям Тульской области нужно заново подать заявление в региональное Отделение СФР. Сделать это можно заранее — в течение месяца до конца срока выплаты.

Если родители не успевают продлить пособие заранее для непрерывного получения средств, они смогут подать заявление и позднее. В случае его одобрения выплату предоставят с месяца подачи заявления.

При продлении пособия Отделение СФР по Тульской области проверит доходы и имущество семьи, чтобы определить ее нуждаемость в социальной поддержке. Для большинства получателей такая проверка пройдет незаметно, поскольку фонд самостоятельно уточнит необходимые сведения. Заявление на пособие рассматривается в течение 10 рабочих дней. 

Подать заявление на оформление можно на портале Госуслуг, в МФЦ или в любой клиентской службе Отделения СФР.

Напомним, единое пособие было введено в России с 2023 года. Оно заменило несколько ранее существовавших выплат на детей и беременным. На данную меру государственной поддержки имеют право семьи с доходами меньше прожиточного минимума на человека. Чтобы средства получали те, кто в них действительно нуждается, при оформлении применяется оценка доходов и имущества семьи.

От доходов зависит и размер пособия. Он составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка или трудоспособного взрослого — в зависимости от того, по какому основанию установлено пособие. В Тульской области в текущем году прожиточный минимум равен 14 989 руб. и 16 844 руб. соответственно.

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