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Под Тулой двое мужчин жестоко избили бомжа: тот не угостил их сигаретами

Под Тулой двое мужчин жестоко избили бомжа: тот не угостил их сигаретами

От полученных травм мужчина скончался через пару дней.

В Щекино двое местных жителей обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствием установлено, что ночью 27 мая у дома на улице Энергетиков в Советске обвиняемые попросили прикурить у 47-летнего мужчины без определенного места жительства. Тот отказал им, и молодые люди жестоко избили его. 28 мая потерпевшего доставили в больницу, но, несмотря на усилия медиков, мужчина скончался 1 июня. 

Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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