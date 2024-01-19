Под Тулой двое мужчин жестоко избили бомжа: тот не угостил их сигаретами

В Щекино двое местных жителей обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствием установлено, что ночью 27 мая у дома на улице Энергетиков в Советске обвиняемые попросили прикурить у 47-летнего мужчины без определенного места жительства. Тот отказал им, и молодые люди жестоко избили его. 28 мая потерпевшего доставили в больницу, но, несмотря на усилия медиков, мужчина скончался 1 июня.



Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в суд для рассмотрения по существу.