В Тульской области 5,5 тысячи сельских жителей получили доступ к интернету

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До конца года планируется установить ещё 27 базовых вышек.

В 2023 году 5,5 тысячи сельских жителей Тульского региона получили доступ к сервисам данных и голосовым сервисам.

В 2024 году по программе «Устранение цифрового неравенства» в Тульской области построят базовые станции в 27 населённых пунктах 16 муниципалитетов, сообщается в пресс-релизе правительства региона.

Населённые пункты, куда больше всего необходимо провести мобильный интернет, выбирали сами жители с помощью голосования на Госуслугах.

Зампредседателя правительства — министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления региона Ярослав Раков отметил:

— Активное участие в проекте «Устранение цифрового неравенства» и субсидирование операторов связи в рамках региональной программы позволяют решать задачу нацпроекта «Цифровая экономика»: к 2030 году увеличить долю домохозяйств с широкополосным доступом к сети Интернет до 97%. На данный момент этот показатель составляет 88,9%.