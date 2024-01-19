Более 3200 жителей Тульской области окунулись в проруби на Крещение

Фото Алексея Пирязева.

В ночь на 19 января под контролем органов управления и сил МЧС России в Тульской области находилось 40 мест для крещенских купаний. За безопасностью следили инспекторы ГИМС, спасатели Главного управления МЧС, областные спасатели, представители органов местного самоуправления, полиции, медицинские работники и волонтеры.

В регионе праздничные мероприятия посетило около 5000 человек, из которых более 3240 человек приняли непосредственное участие в крещенских обрядах. Конкретно в Центральном парке в ледяную воду окунулись порядка 500 туляков.

В пресс-службе МЧС России по Тульской области сообщили, что крещенские мероприятия прошли без происшествий.

Читайте также по теме:

Корги-переживашки, новые ощущения и праздничная традиция: в Туле состоялись Крещенские купания