  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Как поступить на военную службу по контракту в Тульской области?   - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Как поступить на военную службу по контракту в Тульской области?  

Как поступить на военную службу по контракту в Тульской области?  

Myslo выяснил, как работает пункт отбора на военную службу по контракту и какие выплаты получают военнослужащие.

Альберт приехал в Тулу из Татарстана, чтобы заключить контракт на военную службу:

Альберт

— Кто-то должен Родину защищать, поэтому и решил отправиться на службу по контракту. А когда еще и выплаты хорошие обещают, то это еще лучше, — рассказал Альберт. — Служить я иду не по специальности — я водитель, но мне предложили другую специальность, и я согласился.

21-летний Родион приехал в Тулу из Красноярского края:

Родион

— Я год назад отслужил в ВДВ и сейчас решил, что хочу продолжить службу, потому что уверен, что надо защищать Родину. Рассчитываю, что буду оператором БПЛА. 

Прийти в пункт отбора (Тула, ул. Коминтерна, 28) могут все желающие: не только те, кто уже ранее проходил срочную службу, но и те, кто в армии не был. 

На период СВО возможность заключить контракт есть в том числе и у тех, кто был признан ограниченно годным и годным с незначительными ограничениями вне зависимости от образования.

IMG_20240118_123151.jpg

Прибывающие на пункт отбора кандидаты проходят психологический тест, осмотр терапевта, флюорографию, сдают анализы. После получения результатов врачебная комиссия определяет, годен кандидат к службе по контракту или нет. 

Антон Перевозчиков

— Далее все признанные годными к службе кандидаты отправляются на дополнительную подготовку в учебных частях — она длится от трех недель и более, в зависимости от специальности. И только потом отправляются в зону проведения СВО, — рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту Антон Перевозчиков. — Пойти на военную службу по контракту могут граждане от 18 до 60 лет. Мужчины до 65 лет — только на узконаправленные специальности.

Специальность лиц, желающих отправиться на СВО, определяется при заключении контракта в зависимости от навыков самого кандидата и имеющихся потребностей армии на данный момент.

— Сейчас самые востребованные — это штурмовики и мотострелки, но также требуются и механики, артиллеристы, операторы БПЛА. По всем этим специальностям проводится допподготовка перед отправкой на СВО, — пояснил начальник пункта отбора на военную службу по контракту.

IMG_20240118_123227.jpg

Военнослужащим-контрактникам, как и всем военнослужащим, принимающим участие в СВО, а также их семьям положен целый ряд региональных выплат и социальных гарантий.

На сегодняшний день в регионе действует 58 различных мер социальной поддержки граждан.

баннер 2024_page-0001.jpg

— Все меры, предоставление которых осуществлялось в 2023 году, продлены на 2024 год. Сейчас это 33 финансовых и 25 нематериальных мер поддержки. Предоставление всех мер социальной поддержки гражданам-участникам СВО находится на контроле губернатора Тульской области Алексея Дюмина, — подчеркнул Антон Перевозчиков.

С 1 января 2024 года при заключении контракта все участники специальной военной операции получают единовременную выплату в размере 450 тыс. рублей.

Выплата начисляется автоматически.

В 2024 году по поручению Алексея Дюмина семьям участников СВО предоставляется единовременная денежная выплата — 15 тысяч рублей. Ее может получить супруга или мать участника СВО, подав заявление на региональном портале государственных услуг или в МФЦ.

IMG_20240118_120412.jpg

Участникам специальной военной операции в случае ранения предоставляются выплаты из федерального и регионального бюджетов. Все участники СВО могут оформить статус ветеранов боевых действий. 

Ежемесячные выплаты в зоне специальной военной операции составляют от 204 тысяч рублей и более — в зависимости от звания, должности и выслуги лет. Также есть доплаты за успешное выполнение боевых задач.

IMG_20240118_122625.jpg

Получить индивидуальную консультацию по мерам поддержки можно по телефону 129 и обратившись в «Мой семейный центр».

Жители Тульской области могут задать вопросы о контрактной службе по номеру горячей линии 117. Телефон пункта отбора — 8 (4872) 56-19-90.

Также информацию можно найти на официальном сайте службапоконтракту.рф. О том, как поступить на службу в 106-ю воздушно-десантную дивизию, подробно рассказано на сайте служив106.рф.

Там же можно оставить заявку, по которой с вами обязательно свяжутся и ответят на все интересующие дополнительные вопросы.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 12:31 −9
Другие статьи по темам
Событие
служба по контрактуВоенная служба по контракту
Место
ТулаТульская область
Прочее
ВДВдесантникиСВО

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Более 3200 жителей Тульской области окунулись в проруби на Крещение
Более 3200 жителей Тульской области окунулись в проруби на Крещение
В этом году на маршруты в Туле выйдут 99 новых автобусов
В этом году на маршруты в Туле выйдут 99 новых автобусов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.