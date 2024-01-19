Как поступить на военную службу по контракту в Тульской области?  

Myslo выяснил, как работает пункт отбора на военную службу по контракту и какие выплаты получают военнослужащие.

Альберт приехал в Тулу из Татарстана, чтобы заключить контракт на военную службу:

Альберт — Кто-то должен Родину защищать, поэтому и решил отправиться на службу по контракту. А когда еще и выплаты хорошие обещают, то это еще лучше, — рассказал Альберт. — Служить я иду не по специальности — я водитель, но мне предложили другую специальность, и я согласился.

21-летний Родион приехал в Тулу из Красноярского края:

Родион — Я год назад отслужил в ВДВ и сейчас решил, что хочу продолжить службу, потому что уверен, что надо защищать Родину. Рассчитываю, что буду оператором БПЛА.

Прийти в пункт отбора (Тула, ул. Коминтерна, 28) могут все желающие: не только те, кто уже ранее проходил срочную службу, но и те, кто в армии не был.

На период СВО возможность заключить контракт есть в том числе и у тех, кто был признан ограниченно годным и годным с незначительными ограничениями вне зависимости от образования.

Прибывающие на пункт отбора кандидаты проходят психологический тест, осмотр терапевта, флюорографию, сдают анализы. После получения результатов врачебная комиссия определяет, годен кандидат к службе по контракту или нет.

Антон Перевозчиков — Далее все признанные годными к службе кандидаты отправляются на дополнительную подготовку в учебных частях — она длится от трех недель и более, в зависимости от специальности. И только потом отправляются в зону проведения СВО, — рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту Антон Перевозчиков. — Пойти на военную службу по контракту могут граждане от 18 до 60 лет. Мужчины до 65 лет — только на узконаправленные специальности.

Специальность лиц, желающих отправиться на СВО, определяется при заключении контракта в зависимости от навыков самого кандидата и имеющихся потребностей армии на данный момент.

— Сейчас самые востребованные — это штурмовики и мотострелки, но также требуются и механики, артиллеристы, операторы БПЛА. По всем этим специальностям проводится допподготовка перед отправкой на СВО, — пояснил начальник пункта отбора на военную службу по контракту.

Военнослужащим-контрактникам, как и всем военнослужащим, принимающим участие в СВО, а также их семьям положен целый ряд региональных выплат и социальных гарантий.

На сегодняшний день в регионе действует 58 различных мер социальной поддержки граждан.

— Все меры, предоставление которых осуществлялось в 2023 году, продлены на 2024 год. Сейчас это 33 финансовых и 25 нематериальных мер поддержки. Предоставление всех мер социальной поддержки гражданам-участникам СВО находится на контроле губернатора Тульской области Алексея Дюмина, — подчеркнул Антон Перевозчиков.

С 1 января 2024 года при заключении контракта все участники специальной военной операции получают единовременную выплату в размере 450 тыс. рублей.

Выплата начисляется автоматически.

В 2024 году по поручению Алексея Дюмина семьям участников СВО предоставляется единовременная денежная выплата — 15 тысяч рублей. Ее может получить супруга или мать участника СВО, подав заявление на региональном портале государственных услуг или в МФЦ.

Участникам специальной военной операции в случае ранения предоставляются выплаты из федерального и регионального бюджетов. Все участники СВО могут оформить статус ветеранов боевых действий.

Ежемесячные выплаты в зоне специальной военной операции составляют от 204 тысяч рублей и более — в зависимости от звания, должности и выслуги лет. Также есть доплаты за успешное выполнение боевых задач.

Получить индивидуальную консультацию по мерам поддержки можно по телефону 129 и обратившись в «Мой семейный центр».

Жители Тульской области могут задать вопросы о контрактной службе по номеру горячей линии 117. Телефон пункта отбора — 8 (4872) 56-19-90.

Также информацию можно найти на официальном сайте службапоконтракту.рф. О том, как поступить на службу в 106-ю воздушно-десантную дивизию, подробно рассказано на сайте служив106.рф.

Там же можно оставить заявку, по которой с вами обязательно свяжутся и ответят на все интересующие дополнительные вопросы.