Для недопущения серьезных подтоплений на дорогах Тулы расчищают от снега ливневки

В связи с резкими перепадами температур в городе активизирована прочистка от снега дождеприемных решеток колодцев и водоотводных лотков.

Сегодня, 19 января, прочистка ливневой канализации ведется на Щекинском шоссе, ул. Рязанской, М. Жукова, Одоевском шоссе, ул. Тимирязева, пр. Ленина, ул. Майской, Ложевой, Красноармейском пр., ул. Советской и др.





Для выявления и оперативной ликвидации подтоплений проезжих частей сотрудники управления по транспорту и дорожному хозяйству ведут мониторинг состояния объектов улично-дорожной сети города.