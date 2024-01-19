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Для недопущения серьезных подтоплений на дорогах Тулы расчищают от снега ливневки

Для недопущения серьезных подтоплений на дорогах Тулы расчищают от снега ливневки

В проведении данных работ задействовано 7 бригад.

В связи с резкими перепадами температур в городе активизирована прочистка от снега дождеприемных решеток колодцев и водоотводных лотков.

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Сегодня, 19 января, прочистка ливневой канализации ведется на Щекинском шоссе, ул. Рязанской, М. Жукова, Одоевском шоссе, ул. Тимирязева, пр. Ленина, ул. Майской, Ложевой, Красноармейском пр., ул. Советской и др. 

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Для выявления и оперативной ликвидации подтоплений проезжих частей сотрудники управления по транспорту и дорожному хозяйству ведут мониторинг состояния объектов улично-дорожной сети города. 

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