Корги-переживашки, новые ощущения и праздничная традиция: в Туле состоялись Крещенские купания

18 января погода тулякам преподносила сюрпризы буквально каждые несколько часов. Утренний мороз сменила затяжная метель. К девяти часам, когда как раз начинается богослужение у иордани в Центрально парке Тулы, все дороги были заметены, а коммунальные службы ещё не успели одновременно на всех улицах расчистить дороги.

Из-за непогоды к началу купаний пришли только самые истинные почитатели этой традиции. Одним из первых оказался владелец двух корги. Мужчина неспеша, уверенно зашел в прорубь, постоял некоторое время, собрался с мыслями и окунулся три раза. Собачки же в это время тревожно семенили вокруг проруби.

Смельчаки занырнуть в ледяную воду подходили, но традиционных очередей не было. Но вскоре ветер стих, и желающие зимой окунуться в прорубь постепенно начали прибывать.

– Погода отличная – тепло же. Сегодня первый раз решил окунуться – было интересно испытать новые ощущения. Ну и попробовать надо в обязательно такое в жизни! По итогу могу сказать одно: круто! – поделился впечатлениями Артём Камышин.

– Уже несколько лет на Крещение окунаюсь в прорубь. Началось все 8 лет назад, когда с друзьями взяли и поехали в Колюпаново окунаться. Традиция прижилась. Погоды сегодня не боялся – окунаюсь в любую погоду! – рассказал Максим Кузьмичев.

– Окунаться на Крещение начал еще со школы, лет с 13-14. Сейчас мне 22 года, и это уже традиция. Считаю, что она поддерживает дух, тренирует выдержку. Мне кажется, что окунание очищает организм и мысли, подстегивает вести здоровый образ жизни, – считает Дмитрий Синицын.

– Каждый праздник купаемся. В парке второй раз. А так до этого ездили в село Архангельское, там есть там есть купель святого Архангела Михаила. Для меня это окунание в прорубь – это прежде всего здоровье. А вообще я уже без этого не представляю Крещение: мне сейчас 54 года, а первый раз окунулся лет в шесть, традицию эту мне еще бабушка моя привила, и теперь вот я её продолжаю, – рассказал Михаил Зинов.

– Я окунаюсь лет 10, ну и так каждый день обливаюсь холодной водой. Окунание на Крещение для меня это праздник, это очищение, залог бодрости. Пришел с женой и сыном. Он пока еще не окунается, маленький, но надеюсь, что через пару лет захочет присоединиться ко мне, – сказал Виктор Родионов.

После десяти к группу смельчаков разбавили представительницы прекрасного пола.

– Второй год окунаюсь. Волнительно перед погружением в воду, но мне нравится ощущение после. В первый раз в том году окунулась – пошла одна, разозлилась, что никто не хочет со мной идти и аж три захода тогда сделала. В этом году пришла уже с группой поддержки, но пока еще не уговорила присоединиться, – поделилась впечатлениями Екатерина Денисова.

– Третий раз купаюсь, но каждый раз как первый! Это всегда событие, которое помнишь весь год. Всем советую! Это очень здорово! – считает Ангелина Панкова.

Несколько юных туляков наравне со взрослыми не побоялись морозов и окунулись в прорубь.

Всего в Тульской области утверждено 40 мест для погружения, из них 11 — на открытых водоемах. Там организовано дежурство спасателей, полиции и медиков. Развернуты пункты обогрева с горячим чаем.