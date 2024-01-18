На улице Металлургов в Туле машина влетела в столб

В соцсетях очевидцы сообщают, что в машине заперт ребенок.

На ул. Металлургов, в районе остановки «Ул. Гайдара», автомобиль ВАЗ-2115 врезался в столб, расположенный у трамвайных путей.

«В ДТП никто не пострадал. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции», — сообщили в УГИБДД.

В соцсетях появилась информация, что в машине заперт ребенок. Однако на самом деле в автомобиле не было пассажиров.

«Водитель автомобиля (женщина) в данный момент находится на месте ДТП. Передвигалась одна, детей в салоне нет», — уточнили в Госавтоинспекции.

Из-за ДТП движение трамваев остановлено в обе стороны.