Повышение маткапитала и индексация пенсий: какие изменения ждут туляков в социальной сфере

Фото из архива Myslo.

С 1 января 2024 года жителей региона ждет ряд изменений и нововведений в социальной сфере. Отделение СФР по Тульской области проиндексировало пенсии, а также автоматически пересчитало размеры детских пособий. В этом году Отделение СФР также перейдет на проактивное оформление пенсий по потере кормильца несовершеннолетним детям и надбавок за северный стаж.

Индексация страховых пенсий

С января страховые пенсии неработающих граждан проиндексированы на 7,5%. Отделение СФР по Тульской области беззаявительно провело перерасчет пенсий с учетом индексации.

В Тульской области индексация затронула свыше 346 тысяч получателей пенсии, в результате средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров вырос до 24,4 тысяч рублей.

Повышение детских пособий

В январе также повышен прожиточный минимум, влияющий на размер многих пособий. Например, единого пособия, которое Отделение СФР по Тульской области сейчас предоставляет родителям более 86 тысяч детей и свыше 2,4 тысяч беременным.

По действующим правилам, сумма пособия определяется исходя из прожиточного минимума, установленного в регионе на ребенка или трудоспособного взрослого. После увеличения размеров прожиточного минимума с января 2024 года Отделением СФР автоматически пересчитан размер пособий.

Сохранение пособия по уходу за ребенком при выходе на работу

С 2024 года родители не будут терять право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в случае досрочного выхода из отпуска на работу. Новое правило работает в том числе при выходе на работу на неполный рабочий день, на работу на дому и на дистанционную работу. Пособие также сохранится у тех, кто в период отпуска по уходу за ребенком трудится у другого работодателя.

Помимо этого, с 1 января вступил в силу закон, позволяющий сохранить ежемесячные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом родителям и опекунам, вышедшим на работу на условиях неполного рабочего времени. В том числе дистанционно или на дому. Это касается получателей ежемесячных выплат в размере 10 тыс. рублей по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы.

Рост больничных и декретных выплат

Декретные пособия и выплаты по больничному в 2024 году выросли почти в 1,5 раза. Так, максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырос с 83 до 122 тыс. рублей в месяц. Максимальная сумма пособия по беременности и родам увеличилась с 383 тыс. до 565 тыс. рублей. Предельный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей составил 49 тыс. рублей в месяц против 33,2 тыс. рублей в прошлом году.

Повышение материнского капитала

С 1 февраля материнский капитал будет проиндексирован на 7,4%, после чего его размер составит 630,4 тыс. рублей на первого ребенка и 833 тыс. рублей на второго. Родителям, получившим капитал на первого ребенка, положена доплата в размере 202,6 тыс. рублей, если в семье появится еще один ребенок.

Если семья получила материнский капитал и уже потратила часть средств, индексируется только его остаток. Если, например, на сертификате осталось 135 тыс. рублей, то эта сумма будет проиндексирована на 7,4%. Проверить остаток маткапитала можно на портале госуслуг.

Материнский капитал гражданам России

С 1 января 2024 года право на материнский капитал возникает только у родителей, имеющих российское гражданство на момент появления ребенка, который является гражданином Российской Федерации по рождению.

Изменение периода назначения ежемесячной выплаты из материнского капитала

В новом году увеличен период, в течение которого можно обратиться за выплатой из материнского капитала и получить деньги за все время с момента рождения ребенка. Сейчас это возможно в течение первых 3 месяцев с рождения. С 2024 года такая возможность у родителей будет в течение полугода после появления ребенка.

Материнский капитал на реконструкцию дома блокированной застройки

Семьи смогут осуществить за счет средств материнского капитала реконструкцию дома блокированной застройки, площадь которого может быть увеличена в целях улучшения жилищных условий за счет проводимой разрешенным способом реконструкции. Раньше такое распоряжение не было предусмотрено, поскольку реконструкция дома неизбежно затрагивала жилищные условия не только семьи с материнским капиталом, но и других владельцев дома.

Материнский капитал на накопительную пенсию отцов

Еще одно нововведение касается отдельных категорий мужчин, у которых возникло право на получение маткапитала. Речь идет об отцах-одиночках, которые воспитывают детей либо являются единственными усыновителями. С 1 января 2024 года вступил в силу закон, позволяющий им так же, как и матерям, направлять маткапитал на формирование накопительной пенсии.

Расширение проактивных услуг

Проактивный формат предполагает, что гражданам не нужно самостоятельно обращаться за назначением выплаты и предоставлять какие-либо документы. Отделение СФР будет самостоятельно оформлять меры поддержки на основании данных, которые поступают через систему межведомственного взаимодействия.

С 1 января Отделение СФР перешло к оформлению в беззаявительном порядке социальных и страховых пенсий по случаю потери кормильца детям, не достигшим 18 лет. Выплаты будут назначаться в течение 5 рабочих дней с момента получения сведений о потере кормильца. Данные будут поступать из ЗАГС.

Также с 2024 года Социальный фонд начнет оформлять в проактивном формате надбавки к страховой пенсии за стаж работы в районах Крайнего Севера. После принятия решения о перерасчете граждане получат соответствующее сообщение на портале госуслуг или по почте в течение трех рабочих дней.

Повышение требований для пенсии по старости

В 2024 году изменился возраст выхода на пенсию по старости. Для женщин он составляет 58 лет, для мужчин — 63 года.

Также изменились минимальные требования для получения страховой пенсии: для получения страховой пенсии нужно минимум 15 лет стажа и 28,2 пенсионного коэффициента.