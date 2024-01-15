В Барсуках Большой Тулы убрали ломаный лед на тротуарах

Фото администрации Тулы

Специалисты аварийно-диспетчерской службы Тулы привели в порядок пешеходные дорожки. Об этом рассказали в администрации города.

Стало известно, что локальная авария произошла 12 января. Как пояснили в Зареченском территориальном округе, в водоразборном колодце около дома № 33 по улице Октябрьской деревни Барсуки сорвало частную врезку нежилого дома.

— 15 января специалисты откачали воду из колодца, а поврежденная частная линия была заглушена. Территориальный округ организовал работы по ликвидации последствий ситуации. Наледь убрали, улицу обработали противогололедными материалами, — рассказали в пресс-службе администрации Тулы.

Напомним, ранее в редакцию обратились читатели Myslo. Вода после коммунальной аварии застыла, тротуары возле их домов превратились в ломаный лед.

— Невозможно ни выйти, ни перегнать машину, — жаловались туляки.

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