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В Барсуках Большой Тулы убрали ломаный лед на тротуарах
Фото администрации Тулы

В Барсуках Большой Тулы убрали ломаный лед на тротуарах

После публикации Myslo специалисты устранили наледь.

Специалисты аварийно-диспетчерской службы Тулы привели в порядок пешеходные дорожки. Об этом рассказали в администрации города.

Стало известно, что локальная авария произошла 12 января. Как пояснили в Зареченском территориальном округе, в водоразборном колодце около дома № 33 по улице Октябрьской деревни Барсуки сорвало частную врезку нежилого дома. 

— 15 января специалисты откачали воду из колодца, а поврежденная частная линия была заглушена. Территориальный округ организовал работы по ликвидации последствий ситуации. Наледь убрали, улицу обработали противогололедными материалами, — рассказали в пресс-службе администрации Тулы.

Напомним, ранее в редакцию обратились читатели Myslo. Вода после коммунальной аварии застыла, тротуары возле их домов превратились в ломаный лед.

— Невозможно ни выйти, ни перегнать машину, — жаловались туляки. 

Читайте по теме: В деревне Барсуки Большой Тулы произошел сброс воды: люди не могут выйти из домов

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