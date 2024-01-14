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В деревне Барсуки Большой Тулы произошел сброс воды: люди не могут выйти из домов

В деревне Барсуки Большой Тулы произошел сброс воды: люди не могут выйти из домов

Выход и выезд блокирует ломанный лед.

Жители деревни Барсуки Большой Тулы пожаловались на последствия сброса воды, который произошел вечером 13 января. По словам местных, дороги возле их домов превратились в ломанный лед. Невозможно ни выйти, ни перегнать машину.

Как рассказал читатель Myslo, коммунальная авария произошла в районе заправочной станции Shell. Воду сбросили, поток стек вниз по улицам деревни. За ночь она застыла, превратившись в ломанный лед.

– Родственница и ее соседи не могут выйти из домов. Упираются в ледяную массу высотой 40 сантиметров.

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Автор:
сегодня, в 13:09 0
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