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Народный артист России Евгений Князев познакомит туляков с «Кармен»
Фото из архива Myslo.

Народный артист России Евгений Князев познакомит туляков с «Кармен»

27 января в 17.00 на сцене Тульской областной филармонии прозвучит литературно-музыкальная композиция по одноименной новелле Проспера Мериме.

Легендарная новелла Проспера Мериме «Кармен», рассказывающая о роковой любви и смерти, была и остается источником вдохновения для режиссеров-постановщиков и композиторов разных стран и эпох.

Спектакль «Кармен» во всём мире ставят драматические, балетные и оперные труппы. Опера Жоржа Бизе вдохновила его друга Эрнесто Гиро на создание двух сюит. Мелодии Бизе стали основой для «Кармен-сюиты», балета, который Родион Щедрин написал для своей жены Майи Плисецкой.

Народный артист России Евгений Князев и Тульский филармонический симфонический оркестр под управлением Владислава Белоусова представят зрителям свою версию «Кармен», в которой фрагменты сюит Бизе-Гиро и Щедрина станут музыкальной иллюстрацией художественного текста Мериме. 6+

Народный артист России Евгений Князев, уроженец Тулы, был с гастролями в нашем городе в ноябре 2022 года. Тогда он представил тулякам моноспектакль «Пиковая дама». А перед этим пообщался с журналистами

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Тогда мэтр Вахтанговского театра, актёр театра, кино и телевидения, театральный педагог, ректор Театрального института им. Б. Щукина, народный артист России Евгений Князев восхитился Тулой:

— Я сегодня вышел в город — какой же он стал красивый! Конечно, у меня воспоминания давние, меня здесь нет уже сорок лет. Жизнь целая прошла. Но все равно улицы и места знакомые, я бы не заблудился в этом городе. Помню, улица Металлистов была чёрная, мрачная, рабочая. А сейчас идёшь и не понимаешь, где ты находишься. Кремль какой удивительный, красавец! Как бережно, с какой любовью его реставрировали. Да и набережная какая! Как можно было подумать, что на этой реке Упе, которая и слова доброго не стоит, можно сделать такую набережную? Так что я поздравляю всех своих земляков, что город развивается. Потом я зашёл во Всехсвятский храм, где мама меня крестила… Так что много всяких воспоминаний нахлынуло.

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Автор:
сегодня, в 16:35 +3
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