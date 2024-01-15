Авария на ГРЭС: министр здравоохранения проверил температурный режим в больницах Новомосковска

15 января министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский посетил стационары и поликлиники Новомосковской городской клинической больницы. Медучреждение продолжает работу в штатном режиме.

Напомним, утром 14 января на Новомосковской ГРЭС произошла авария. В 372 многоквартирных домах, 10 школах, 16 детских садах и в одной больнице была снижена температура подачи теплоносителя.

Михаил Малишевский посетил кардиологическое, реанимационное, терапевтическое отделения в главном корпусе больницы. Как сообщает минздрав региона, температура в палатах — 19-22 градуса, установлены тепловые пушки, пациентам выданы дополнительные одеяла.

Министр проверил тепловой режим в палатах и кабинетах врачей, пообщался с медработниками и пациентами. Жалоб на температурный режим не поступало. В родильном отделении в настоящее время пациентки отсутствуют.

Михаил Малишевский посетил поликлинические подразделения больницы на улицах Олимпийской, Дружбы, Генерала Белова. Поликлиники продолжают прием пациентов, в кабинетах и зонах ожидания установлены обогреватели.

В Новомосковских филиалах туберкулезного диспансера и медколледжа, а также на подстанции скорой помощи температура соответствует нормативам.

Температурный режим в медучреждениях Новомосковска находится на контроле министерства здравоохранения.