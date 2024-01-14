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Тульская область приняла 800 белгородских детей
Фото пресс-службы Тульской области

Тульская область приняла 800 белгородских детей

Юные жители Черноземья приехали на дополнительные зимние каникулы.

14 января в Тульскую область приехали на каникулы почти 800 школьников из Белгородской области. Ребят встретили зампредседателя правительства Тульской области Дмитрий Марков, представители регионального Правительства, администрации города Тулы, спасатели и волонтеры. 

Дмитрий Марков проконтролировал размещение ребят, провел встречу с куратором от Белгородской области. Детей осмотрели медики. Все школьники получили подарки от губернатора.

– Губернатор Алексей Дюмин поставил задачу окружить вниманием и заботой наших белгородских гостей. Ближайшие три недели дети проведут в комфортных условиях – детских лагерях и санаториях региона. В эти дополнительные новогодние каникулы ребят ждет насыщенная культурно-развлекательная и спортивная программа. Они посетят знаковые места Тульской области и Тулы. Уверен, ребята получат яркие впечатления, заряд бодрости и здоровья, найдут новых друзей и проведут эти дни интересно и с пользой, сказал Дмитрий Марков.

Ранее с просьбой о размещении детей обратился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По поручению Алексея Дюмина все организационные вопросы в кратчайшие сроки были проработаны и согласованы с белгородской стороной.

Вячеслав Гладков поблагодарил Губернатора Алексея Дюмина за поддержку: 

– Наши дети прибывают в Тульскую область. 782 ребенка, из них 220 спортсменов. Я очень благодарен губернатору Тульской области Алексею Геннадьевичу Дюмину, с которым уже два года постоянно созваниваемся. Регион оказывает огромную помощь. Надеюсь, что нашим детям в Тульской области понравится. Уверен, что их встретят по-семейному, по-доброму, окажут ту помощь, которая будет необходима.

Напомним, 30 декабря Украина совершила неизбирательный комбинированный удар по Белгороду двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. 

Читайте по теме: Алексей Дюмин о трагедии в Белгороде: Ракетный удар по мирным жителям — подлый и бесчеловечный поступок

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