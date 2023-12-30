Алексей Дюмин о трагедии в Белгороде: Ракетный удар по мирным жителям - подлый и бесчеловечный поступок

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Алексей Дюмин выразил соболезнования белгородцам:

«Ракетный удар по мирным жителям – подлый и бесчеловечный поступок. Примите глубокие соболезнования в связи с этой ужасной трагедией. Выражаю сочувствие родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Тульская область – с вами. Мы готовы оказать любую помощь и содействие, как и во все времена», - сказал Алексей Дюмин.

По данным Минобороны, сегодня, 30 декабря, Украина совершила неизбирательный комбинированный удар по городу Белгород двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО «Vampire» чешского производства.

Средствами ПВО ракеты «Ольха» и большая часть реактивных снарядов РСЗО «Vampire» были перехвачены.

Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу Белгород.

В результате на данный момент погибло 12 взрослых и два ребенка, а также пострадало 108 человек.

В случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми.