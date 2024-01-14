Администрация Тулы: «В Левобережном не рассматривается прокладка трамвайных путей»

Фото из архива Myslo

В муниципалитете рассказали о транспортной ситуации в микрорайоне.

В пресс-службе администрации Тулы прокомментировали публикацию Myslo о предложении сообщества «Свободная Тула» построить трамвайные пути в микрорайоне Левобережный.

По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, обслуживание микрорайона Левобережный осуществляется тремя муниципальными маршрутами:

По нерегулируемому тарифу: № 51 «пос. Горельские Выселки - мкр. Левобережный» в среднем 13 автобусов малого класса с интервалом движения 10-20 минут. №56 «мкр. Левобережный – Московский вокзал – мкр. Левобережный» обслуживает ООО «Транслинии». По нему работает 8 автобусов малого класса с интервалом движения 15-20 минут.

По регулируемому тарифу на маршруте № 5 «Областной роддом – мкр. Левобережный» работает 7 автобусов: 4 большого класса и 3 среднего класса с интервалом движения 15-29 минут.

Средняя загрузка транспорта составляет 60%. По мере возрастания устойчивого пассажиропотока и после сдачи многоквартирных домов будут рассматривать вопрос по замене автобусов на большую вместимость.

Ранее паблик «Свободная Тула» задался вопросом, когда будет решена проблема с транспортным облуживанием растущего крупного микрорайона Левобережный.

«Интересно, как чувствуют себя лица принимавшие решение о развитии данной территории? Те люди которые разрешили строить большой микрорайон и не заложили строительство трамвая. Опять преемникам оставили разбираться? Господа преемники! В Левобережном нужен нормальный транспорт. Нормальный – это не скотовозки, которые ездят, как хотят, а трамвай и автобусы большой вместимости», – пояснил автор поста.