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Администрация Тулы: «В Левобережном не рассматривается прокладка трамвайных путей»
Фото из архива Myslo

Администрация Тулы: «В Левобережном не рассматривается прокладка трамвайных путей»

В муниципалитете рассказали о транспортной ситуации в микрорайоне.

В пресс-службе администрации Тулы прокомментировали публикацию Myslo о предложении сообщества «Свободная Тула» построить трамвайные пути в микрорайоне Левобережный.

По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, обслуживание микрорайона Левобережный осуществляется тремя муниципальными маршрутами:

По нерегулируемому тарифу: № 51 «пос. Горельские Выселки - мкр. Левобережный» в среднем 13 автобусов малого класса с интервалом движения 10-20 минут.  №56 «мкр. Левобережный Московский вокзал – мкр. Левобережный» обслуживает ООО «Транслинии». По нему работает 8 автобусов малого класса с интервалом движения 15-20 минут. 

По регулируемому тарифу на маршруте № 5 «Областной роддом мкр. Левобережный» работает 7 автобусов: 4 большого класса и 3 среднего класса с интервалом движения 15-29 минут. 

Средняя загрузка транспорта составляет 60%. По мере возрастания устойчивого пассажиропотока и после сдачи многоквартирных домов будут рассматривать вопрос по замене автобусов на большую вместимость.

Ранее паблик «Свободная Тула» задался вопросом, когда будет решена проблема с транспортным облуживанием растущего крупного микрорайона Левобережный.

«Интересно, как чувствуют себя лица принимавшие решение о развитии данной территории? Те люди которые разрешили строить большой микрорайон и не заложили строительство трамвая. Опять преемникам оставили разбираться? Господа преемники! В Левобережном нужен нормальный транспорт. Нормальный – это не скотовозки, которые ездят, как хотят, а трамвай и автобусы большой вместимости», – пояснил автор поста.

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