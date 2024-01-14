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На Новомосковской ГРЭС произошла авария: нарушено теплоснабжение 372 домов
Фото пресс-службы правительства Тульской области

На Новомосковской ГРЭС произошла авария: нарушено теплоснабжение 372 домов

В город прибыл министр ЖКХ Тульской области, он координирует все действия по ликвидации аварии.

14 января председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев провел совещание. Обсуждали аварийную ситуацию на Новомосковской ГРЭС. Там из строя вышел выключатель трансформатора. 

Глава администрации МО Новомосковск Руслан Бутов доложил: на текущий момент в 372 многоквартирных домах, 10 школах, 16 детских садах и в одной больнице снижена температура подачи теплоносителя. На ликвидацию аварии направлены все силы и средства. Сейчас в Новомосковске находится министр ЖКХ Олег Дючков. Он координирует все действия.

Вячеслав Федорищев поручил направить дополнительные ресурсы для скорейшей ликвидации последствий аварии, подготовить необходимые аварийные бригады, направить передвижные электростанции в город. Ситуация находится на особом контроле губернатора Алексея Дюмина. 

Как рассказал телеграм-канал Mash, авария на электростанции произошла около часа назад. Все это время специалисты пытаются восстановить работу ГРЭС. Температура в городе опустилась до -12.

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