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Депутаты Тульской облдумы приняли участие в Дне региона на выставке «Россия»

Депутаты Тульской облдумы приняли участие в Дне региона на выставке «Россия»

В День Тульской области гостей выставки-форума познакомили с историей и достижениями нашего края.

— Я в нашем павильоне уже в пятый раз и хорошо знаком с экспозицией, но сегодня особенный день — День Тульской области. Радует огромное количество туляков и гостей, которые посещают наш стенд. Испытываю гордость за Тульскую область, за то, как мы ее представили. Правительство региона и люди, отвечающие за организацию выставочного пространства, очень хорошо потрудились. Здесь проходят мастер-классы, выставки. Мы хотим, чтобы люди влюбились в наш родной край и больше к нам приезжали в качестве туристов, — поделился впечатлениями председатель облдумы Николай Воробьев.

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В торжественной церемонии открытия Дня региона приняли участие губернатор Алексей Дюмин, первый заместитель Министра культуры России Сергей Обрывалин, советник Президента России по культуре Владимир Толстой.

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Глава области процитировал Льва Толстого: «Без своей Ясной Поляны мне трудно представить себе Россию и мое отношение к ней» и подчеркнул, что у каждого региона есть место, которым он гордится, которое для него особенно значимо. У Тулы, отметил Алексей Дюмин, таких символов немало, она щит и арсенал России, место, где с петровских времен начала зарождаться оборонная промышленность, именно поэтому Тула является оружейной столицей.

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А еще, напомнил губернатор, по мнению авторитетных представителей музейного сообщества, Тула — третья музейная столица России. Вместе с руководителями ведущих федеральных музеев Алексей Дюмин дал старт масштабному проекту «Музейное лето в Туле — 2024». При поддержке Министерства культуры России в нашем регионе будут представлены шедевры Государственного исторического музея, Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея и других ведущих отечественных музеев.

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На церемонии открытия также выступили уроженцы Тульской области — народный артист России Владимир Машков и певец SHAMAN (Ярослав Дронов). 

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В рамках Дня региона посетителей выставки «Россия» познакомили с историей и самыми разными достижениями нашей области. Можно было принять участие в мастер-классах традиционных тульских ремесел, попробовать и прибрести, а может, даже самим изготовить тульские пряники, посмотреть мастер-шоу игроков хоккейной команды АКМ и концерт творческих коллективов. Сразу в нескольких павильонах состоялись выставки, дегустации, квесты, лекции, спектакли, кинопоказы. Можно было принять участие в розыгрыше сертификатов на путешествие в Тулу.

— На выставке представлена практически вся наша страна, со всеми регионами, в том числе новыми территориями. И каждому есть что показать, потому что Россия — великая страна. Я общаюсь со многими людьми, и тульский стенд у всех вызывает только восхищение. Очень много интерактивных экспозиций: например, можно совершить виртуальную прогулку по Ясной Поляне, по улице Металлистов, — отметил заместитель председателя Тульской облдумы Александр Балберов.

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— Мне очень нравится тульский стенд: все сделано современно, емко и лаконично. Тут можно познакомиться с географией области, с нашей промышленностью, вузами, музеями, традиционными угощениями, пряниками, самоварами. Все наши бренды здесь, — сказал председатель комитета облдумы Юрий Моисеев.

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Депутату Сергею Судницыну выставка-форум «Россия» напомнила, как он сам в детстве с родителями путешествовал по нашей большой стране.

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— После посещения выставки появляется чувство гордости за свою страну, ведь Россия — великая держава. У нас много субъектов, много достижений. Как коренной туляк я, конечно, горжусь Тульской областью. На нашем стенде представлено все, что славит регион. Я считаю, что эту выставку обязательно должны увидеть школьники, — подчеркнул Сергей Львович.

Николай Воробьев в диалоге с журналистами отметил, что в перспективе есть идея организовать в Туле выставку, которая бы раскрывала потенциал муниципальных образований региона.

— Хочу пожелать нашим землякам здоровья, мира, добра и развития нашего родного края, чтобы он становился еще краше и богаче, привлекательнее для жизни и для посещения туристами, — сказал председатель облдумы.

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