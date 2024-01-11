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На выставке «Россия» представили карту Тульской области из белевской пастилы
Фото: Кристина Кормилицына/Фотохост-агентство РИА Новости

На выставке «Россия» представили карту Тульской области из белевской пастилы

Произведение тульских кондитеров претендует на мировой рекорд.

Создание оригинального лакомства приурочили к 150-летию изобретения пастилы. Белевская пастила стала не единственным тульским угощением на выставке: в Доме российской кухни все желающие смогли угоститься большим тульским пряником.

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— Мы не могли обойти стороной широко известный на весь мир гастрономический бренд — белёвскую пастилу. Наш край богат и интересен и с точки зрения гастрономии, и с точки зрения туризма. Потому мы решили сделать такую необычную карту Тульской области, тем самым показать, что наш регион — это не только пряник и самовар, — рассказала руководитель проекта «Сделано в Тульской области» Юлия Шляхова.

В День Тульской области гости выставки смогли попробовать классическую, заварную пастилу, яблочный, малиновый, смородиновый и ванильный белёвский зефир, мармелад со вкусами «Дюшес», «Фруктово-ягодное ассорти», «Лесное лукошко», а также клюкву в сахаре.

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