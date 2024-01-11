Для участников крещенских купаний в Туле организуют пункты обогрева и горячий чай

Фото Алексея Пирязева

В областной столице готовят пять мест для желающих окунуться в купели.

В ночь с 18 на 19 января православные верующие празднуют Крещение Господне. В это время принято окунаться в купели и источники.

В Центре гражданской защиты и спасательных работ рассказали, что в Туле организовано пять мест для проведения купания. Две купели в ЦПКиО им. П. П. Белоусова на среднем пруду, купель в деревне Барыбинке возле храма св. апостола Андрея Первозванного, купель в Богородичном Щегловском мужском монастыре на улице Л. Чайкиной, д. 1 и купель в роднике поселка Горелки на улице Мирной, 17-б.

— В целях безопасности на водных объектах и недопущения несчастных случаев будут дежурить спасатели, сотрудники скорой медицинской помощи и полиции. Места проведения крещенских купаний оборудуют пунктами переодевания в местах купания на открытой воде и обогрева. Для участников мероприятия будет организован горячий чай, — рассказали в пресс-службе администрации Тулы.