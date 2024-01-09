Алексей Дюмин об аварийных отключениях электричества в Заокском районе: «Почему все недоработки заранее не проработали?»

Фото пресс-службы правительства Тульской области

На еженедельном оперативном совещании под председательством главы региона Алексея Дюмина обсудили ситуацию, которая произошла в Заокском районе. Напомним, в новогодние праздники в сильные морозы жители остались без электроснабжения.

Директор Ситуационного центра губернатора Тульской области Андрей Журавлев рассказал, что в Заокском районе произошло 25 аварий на системах электроснабжения. Пять устранялись более 10 часов.

— Администрация района 7 января провела подворовой обход деревни Александровки и села Домнино. Жители отмечали низкое напряжение в электросети, — доложил Журавлев.

И. о. заместителя генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — директор филиала «Тулэнерго» Виталий Акуличев рассказал, что в данный момент обстановка удовлетворительная, отключений нет.

В новогодние праздники произошло отключение 19 трансформаторных пунктов из 87.

80% всех отключений связано с историческим максимумом нагрузки в данном районе.

По словам Акуличева, среднее время отключения потребителей составило 1 час 27 минут. В общей сложности без света сидели 9600 человек. Максимально единовременно было отключено 2000 жителей.

Виталий Акуличев заявил, что было увеличено количество работающих бригад. На территории региона не было массовых отключений сверх нормативного времени — 24 часа.

В Заокском районе заменили семь трансформаторных подстанций. До 18 января будет введена новая подстанция в Александровке. Это повысит надежность электроснабжения 2000 человек.

— До конца недели проведем анализ на предмет комплексной модернизации узла снабжения. Уже сейчас понимаем: нужны три новые трансформаторные подстанции. Проведем работу с потребителями на предмет потребляемой мощности. У некоторых есть превышение, — заявил Акуличев.

Алексей Дюмин поинтересовался о том, почему заранее не проработали недоработки.

— У вас доклад бодрый, но я не понял, бригады просто дежурили или принимали участие в ликвидации аварийных ситуаций? Почему все недоработки заранее не проработали? Это же не первый раз!

Министр жилищно-коммунального хозяйства региона Олег Дючков обратил внимание, что, когда случилась аварийная ситуация в районе, реагирование было недостаточно оперативным. Много времени уходило на доставку запасных запчастей и переключение схем подачи энергии.

— Мы достаточно легко отделались по сравнению с тем, что было в соседних регионах. Всем надо сделать выводы, проанализировать ошибки, а они были совершенно точно, — подчеркнул губернатор.

Напомним, что по факту происшествия прокуратура Тульской области проводит проверку.

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